Desde hace unas horas circulan en redes sociales especulaciones sobre una supuesta infidelidad de Juan Luis a la influencer mexicana Lupita Villalobos, por lo que La Alucín decidió romper el silencio.

A través de una historia en Instagram, la creadora de contenido se pronunció sobre los rumores y comentó que atraviesan un momento difícil, pero sin relación alguna con engaños.

Lupita Villalobos responde a rumores de infidelidad: ‘Es un momento complicado’

Luego de que creadores de contenido de espectáculos difundieran que Lupita Villalobos estaría en proceso de divorcio debido a que su esposo Juan le habría sido infiel, la propia influencer decidió desmentir la información.

En un mensaje escrito en una historia de Instagram, La Alucín expresó sorpresa al despertar y encontrarse con titulares que aseguraban que había sido víctima de una traición. “Despierto y veo el Internet y resulta que ‘me fueron infiel’? ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos”, escribió.

La influencer reconoció que su matrimonio enfrenta retos, pero subrayó que no tienen que ver con engaños: “Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños”.

Lupita Villalobos también pidió a sus seguidores detener la difusión de noticias falsas que afectan directamente a su esposo Juan, quien no pertenece al mundo mediático y podría ser víctima de acoso: “Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando”.

Con firmeza, cuestionó la lógica detrás de los rumores de infidelidad: “¿Ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila? En serio, PAREN con esa mentira”.

Lupita Villalobos responde a rumores de infidelidad ı Foto: IG lupitavillalobossbeltran

Finalmente, Lupita Villalobos agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus fans y amistades en medio de esta polémica: “Gracias a los que han mandado mensajes bonitos y llenos de amor. ¡Los quiero! TODO ESTÁ BIEN”.

Recientemente el creador de contenido Holly Milk House afirmó en un video que fuentes “súper cercanas” a la influencer de Sonora le informaron que ella y Juan se van a separar: “Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucín, le fue infiel. Así como lo oye, y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio”.

Sin embargo, con las declaraciones de La Alucín, todo queda en especulaciones, pues ella aseguró que su “distanciamiento” de su esposo Juan no está relacionado con alguna infidelidad.