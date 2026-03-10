Bad Bunny reaparece en redes sociales con una FOTO donde celebra su cumpleaños 32

Bad Bunny cumplió 32 años de edad y ha decidido reaparecer en redes sociales al publicar una foto en la que podemos verlo celebrar su cumpleaños de manera íntima, un momento que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram y tras varios meses de ausencia en redes sociales que Bad Bunny decidió volver a publicar en su perfil vacío tras el Super Bowl.

El puertorriqueño compartió una foto donde está sentado frente a un pastel de chocolate con varias velas encendidas. En la mesa también aparecen fresas y una copa de vino.

Benito Antonio Martínez Ocasio aparece con una sonrisa en medio de la tenue iluminación de las velas mostrando plenitud en este momento de su vida que se ha consolidado como uno de los artistas musicales más importantes a nivel internacional.

La publicación fue acompañada únicamente por el número “32”, una referencia directa a la edad que el artista cumple. La fotografía ha recibido miles de mensajes de felicitación de sus seguidores.

No se sabe mucho más de la fiesta de cumpleaños de Bad Bunny, si fue una celebración pequeña o grande y quiénes fueron los asistentes, pues el famoso ha preferido mantenerse discreto sobre su vida privada, a pesar de las filtraciones de supuestos compromisos y otros detalles.

El pasado 8 de febrero, el cantante hizo historia con su espectáculo en el Super Bowl, al superar récords de audiencia global tras alcanzar 4.157 millones de visualizaciones en 24 horas a través de la transmisión global, las plataformas sociales y YouTube.

También logró un hito para la música al ganar el Grammy a Álbum del Año con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, la categoría más importante de estos premios que este años se le otorgó a un disco completamente en español.