Rubén Cortada aparece sin ropa en su nueva serie de televisión

Rubén Cortada ha sorprendido al público español al aparecer en uno de sus programas en Antena 3 en uno de los desnudos más atrevidos que la cadena televisiva ha emitido en años.

La realidad es que Rubén Cortada no es ajeno a aparecer desnudo frente a cámaras, pues ya en series como El tiempo entre costuras o El Príncipe, ha aceptado hacer desnudos integrales a modo de promoción o en el set de grabación.

Así es la polémica escena sin ropa de Rubén Cortada

En esta ocasión, el famoso apareció sin ropa durante un episodio de la serie de televisión ¿A qué estás esperando?, una comedia romántica en la que el cubano interpreta a un piloto aéreo llamado Can.

En la polémica escena, vemos a Can mientras se prepara para tener una discusión con su padre. Además de hablar para si mismo como si fuera con su padre, el personaje se alista antes de vestirse con su traje de piloto.

“Papá, tenemos que hablar, mírame. Yo te agradezco mucho todo lo que haces, pero mírame, lo mío es volar”, comenta. Después de una sonrisa, el hombre aparece con su traje y en su auto.

Este momento deja ver detalles de su personaje en la historia, quien al parecer tiene un conflicto con su padre debido a su profesión. Además, podemos ver al actor casi por completo, pero su pierna y la colocación de otros elementos, así como el juego de la cámara impide que enseñe de más.

¿Quién es Rubén Cortada?

Jorge Rubén Cortada Soto es un actor y modelo cubano nacido el 6 de octubre de 1984. Nació en la Isla de la Juventud y fue criado en el seno de una familia humilde.

Fue jugador federado de tenis hasta los 15 años y también practicó boxeo. Estudió el bachillerato en el IPVCE Vladimir Ilich Lenin, en septiembre de 2003 e ingresó en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE) de La Habana, para realizar los estudios universitarios de Ingeniería Automática.

Sin embargo, abandonó los estudios durante el segundo año, después de que obtuvo una oportunidad de trabajar como modelo en España.

Además de modelar para varias marcas, el actor participó en la actuación. En Cuba hizo teatro bajo el mando del director Humberto Rodríguez. Posteriormente, se formó en el arte de la dramaturgia de la mano del mentor argentino Fernando Piernas.

En enero de 2011, debutó en España como actor, en la serie de Antena 3 Bandolera, y en 2013 en la telenovela El tiempo entre costuras. En 2014, participó en la exitosa serie policial El Príncipe, donde obtuvo un rol principal como un narcotraficante conflictivo y amante del riesgo.

Actualmente, solo en su cuenta de Instagram, Rubén Cortada tiene 144 mil seguidores y publica de manera constante sobre sus diversos proyectos y colaboraciones.