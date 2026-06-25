El legendario cantante de 77 años, Lionel Richie, interrumpió de forma abrupta su presentación en St. Paul, Minnesota, durante la canción “Dancing on the Ceiling”. El público notó que el artista se sentó de repente, en medio de la interpretación, lo que generó preocupación.

Según reportes, el intérprete fue trasladado al hospital tras este episodio. El concierto formaba parte de su gira Sing a Song All Night Long junto a Earth, Wind & Fire, y era el show inaugural de la serie.

Descubre qué le pasó al cantante y cuál es su estado de salud actual.

¿Qué le pasó a Lionel Richie? El cantante se siente mal y abandona el escenario

Lionel Richie se encontraba el miércoles por la noche interpretando “Dancing on the Ceiling” cuando fue notorio que se sintió mal y se tomó un momento para sentarse en el escenario.

En videos compartidos por los asistentes al concierto en St. Paul, Minnesota, Richie explicó al público: “Ahora, lo que aprendí en mis años en el negocio: cuando te sientas mareado, siéntate. Y cuando te sientas extraño contigo mismo, siéntate”.

Luego, el cantante de 77 años añadió con humor “Ahora quiero que sepan que es la primera vez en la historia de ‘Dancing on the Ceiling’ que lo hago sentado”, lo que provocó risas y aplausos.

😲Lionel Richie’s concert in Saint Paul’s cut short as he felt dizzy.



I reported on Rod Stewart last week- similar story - and I used to babysit his son Sean as Yahoo reported.



I also babysit Lionel & Diane Richie Richie’s son, Miles in LA too. 🙏😞 pic.twitter.com/tNtIDdX5Yt — Erin Elizabeth Health Nut News🥜 (@unhealthytruth) June 25, 2026

Sin embargo, poco después salió del escenario y posteriormente su saxofonista, Dino Soldo, subió al escenario para anunciar: “Desafortunadamente, Lionel no se encuentra bien. No podrá continuar con el espectáculo. Gracias por su paciencia y comprensión”.

Según TMZ, Lionel Richie fue trasladado al hospital como medida preventiva, pero su estado de salud es estable. No se ha confirmado si el artista padece alguna condición médica grave.

A pesar del susto, no se han confirmado cancelaciones de sus próximos conciertos, incluido el programado para el viernes en Chicago. Los seguidores de Richie esperan que el artista se recupere pronto y pueda continuar con su gira.

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