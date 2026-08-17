Tom Holland es uno de los actores más destacados de la industria de entretenimiento en Hollywood actualmente, que suena como uno de los favoritos para convertirse en el próximo Hércules en la película live action de Disney junto a su esposa Zendaya.

Ante esto, en redes sociales no han faltado los comentarios que cuestionan cuál es la altura del actor de Spiderman. Ahora, te contamos cuánto mide el famoso británico.

¿Cuánto mide Tom Holland?

El actor británico Tom Holland tiene una estatura oficial de unos 1,73 metros (5 pies y 8 pulgadas). A lo largo de su carrera, su altura ha sido un tema recurrente en entrevistas y redes sociales, especialmente por su rol como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel y sus apariciones públicas en alfombras rojas.

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Su estatura ha destacado particularmente en sus apariciones junto a su pareja, la actriz Zendaya (quien mide 1,78 metros), convirtiendo a ambos en un referente de confianza y normalización sobre las diferencias de altura en las relaciones.

Tom Holland se ha convertido recientemente en la estrella de Hollywood más rentable de la historia, después de que los éxitos en películas como Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea elevó el promedio de taquilla del actor a los 548.1 millones de dólares por película.

El actor ha participado en un total de 24 películas que en conjunto, han recaudado alrededor de 13.6 mil millones de dólares, con lo que supera a otros actores como Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel y Scarlett Johanson.

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