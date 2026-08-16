Tras conquistar al público como Peter Parker y MJ en la saga de Spider-Man, Tom Holland y Zendaya podrían dar el salto a otra producción muy querida de Disney: el live action de Hércules.

En redes sociales circula el rumor de que ambos actores serían considerados para interpretar a Hércules y Megara, respectivamente. Pero, ¿de dónde surge esta especulación que ya causa furor entre los fans de la cinta? En La Razón te contamos cómo se originó esto.

¿Tom Holland y Zendaya podrían protagonizar Hércules live action?

En redes sociales los fans de Hércules se emocionaron con la idea de ver a Tom Holland y Zendaya en el live action de la cinta de Disney.

Tom Holland y Zendaya en el estreno en Londres de la película Spider-Man: Brand New Day, el 29 de julio de 2026. ı Foto: AP

Todo se originó a raíz de una entrevista con Susan Egan, actriz que dio voz en inglés a Megara en la versión animada de 1997. Durante la alfombra roja, este domingo, en el evento D23 que se realiza en California, Egan compartió a Deadline su opinión sobre quiénes podrían encarnar a los protagonistas en la nueva adaptación.

“Probablemente, Tom y Zendaya, a quienes nunca he conocido, están solicitando la orden de alejamiento ahora mismo. Pero sinceramente, ni siquiera me importa. Siento que el mundo lo necesita”, expresó la intérprete.

Susan Egan, the voice of Meg in the animated ‘Hercules,’ says she’d cast Zendaya as Meg and Tom Holland as Hercules in the ‘Hercules’ live-action remake | #D23 pic.twitter.com/qTjw2KAAQh — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

La frase rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores de Disney comenzaron a imaginar cómo luciría la pareja de recién casados en los icónicos papeles de Hércules y Megara. La química entre Tom Holland y Zendaya que el público atestiguó en Spider-Man alimenta la ilusión de verlos juntos nuevamente, ahora el live action de Hércules.

Cabe destacar que hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Disney ni de los actores, sólo se trata de la opinión de Susan Egan. Sin embargo, el comentario de la actriz de doblaje sembró emoción en Internet.

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