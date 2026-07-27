Jorge Campos le regala su icónica playera de portero a Tom Holland | VIDEO

Jorge Campos le regala su icónica playera de portero a Tom Holland

El elenco de Spider-Man: Brand New Day estuvo en México para promocionar el estreno de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel y a pesar de que ya terminó el Mundial 2026, la pasión por el fútbol continúa.

Y es que Tom Holland protagonizó un momento épico con Jorge Campos, portero leyenda del futbol mexicano, quien lo sorprendió además con un regalo histórico. El encuentro captado en video no tardó en hacerse viral.

Jorge Campos le regala su icónica playera de portero a Tom Holland

“Mucho éxito Tom Holland en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day”, escribió Jorge Campos en la descripción del video que publicó en el que se encuentra con la celebridad y le regala uno de sus jerseys icónicos.

En el video, podemos ver como ambos se saludan y conversan brevemente. “Recuerdo quién eres. Gran fan”, dijo el actor, quien es bien sabido que conoce sobre futbol y es seguidor del deporte, por lo que la figura de ‘El Inmortal’ no le era desconocida.

Fue entonces que el guardameta sacó uno de sus coloridos jerseys de portero y destacó que se trataba del modelo que utilizó en el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Es asombroso... es bastante pesado. ¿Es así como jugabas?, ¿con un jersey tan pesado? Sorprendente, muchas gracias”, comentó Holland antes de que Campos señalara que es un gran fan del héroe arácnido que el actor interpreta.

Al final, los famosos cerraron el momento con una fotografía que fue publicada, en el que el histrión presume la playera del exjugador de la Selección Mexicana. Algunas de las reacciones del público por el momento fueron las siguientes:

“Crossovers que no pensé que iba a necesitar en mi vida“.

“El Inmortal está en todo”.

“Spiderman y Jorge Campos, ¿Quién pidió está señal?“.

“Ni en Ai pensé que podría pasar , grande giorgio“.

“Jorge Campos le enseño a brincar a Spiderman“.

“Es un ídolo hasta para Spiderman“.

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