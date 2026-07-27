¿Quién era Rebecca Luna, estrella de tiktok?

La influencer Rebecca Luna murió este sábado 25 de julio de 2026 a los 49 años de edad. La mujer era popular por sus videos en los que mostraba su intensa lucha contra el alzhéimer de inicio temprano, una historia que conmovió a miles de personas alrededor del mundo.

Fue el sábado 25 de julio de 2026, alrededor de la 13:15 horas de la tarde en su domicilio, rodeada por sus familiares y seres queridos. La mujer canadiense formaba parte del programa de Asistencia Médica para Morir (MAID).

TikToker Rebecca Luna has died aged 49 after battling a rare form of dementia for over a year pic.twitter.com/HbVkfoGx9L — Dexerto (@Dexerto) July 27, 2026

¿Quién era Rebecca Luna?

Rebecca Luna era una mujer de 49 años de edad que vivía en Victoria, Canadá. Su cuenta de TikTok contaba con 48.9 mil seguidores, donde refería a sus seguidores a un GoFundMe y PayPal para ayudarse a costear su tratamiento.

La mujer se enteró en 2025 sobre su enfermedad; aunque al inicio pensó que sus fallas en la memoria eran por estrés, acudió a un neurólogo, donde le diagnosticaron con el padecimiento neurológico que enfrentó desde entonces.

En una de sus publicaciones en TikTok el 24 de julio de 2025. “Aparentemente voy a morir mucho antes de lo esperado”, había escrito en el video donde da los detalles sobre el programa de asistencia al que se inscribió.

Rebecca se mostró un poco en shock sobre la cita que había tenido con el especialista de MAID. Describió que junto con el doctor, evaluó cuál era la calidad de vida que quería tener antes de su muerte.

Con base en ello, determinaron un tiempo de entre uno y dos años para que no tuviera que enfrentar situaciones como olvidar a sus seres queridos o necesitar de una cuidadora. “Me dijo que estaba progresando rápido”, dijo sobre su enfermedad.

Se sabe que posteriormente, la influencer decidió adelantar la fecha de su muerte por el avance tan rápido de la enfermedad. "Estoy viviendo en un cuerpo en el que ya no me siento cómoda, segura ni bien. No me siento bien en absoluto; se siente terrible. La idea de esperar dos semanas más me parecía demasiado“, se sinceró.

Horas después de su fallecimiento, su familia confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de TikTok. “Gracias por vuestro apoyo y por respetar su privacidad”, expresaron sus familiares.

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