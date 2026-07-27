¿Quién era Sara Gilson, influencer que murió tras denunciar a su esposo?

La tiktoker de 43 años de edad, Sara Gilson, fue hallada sin vida y con heridas de bala en su casa en Oklahoma junto a su esposo Jeremiah ‘Shawn’ Duffey, 12 días después de que ella lo denunciara por presunta corrupción de menores en redes sociales.

Fue el pasado 11 de julio que la influencer publicó un video en su cuenta de TikTok en el que hacía un trend viral donde las personas simulan estar a punto de participar en un documental y se sientan en una silla antes de hablar con música dramática de fondo.

“Preparándome para cuando Netflix saque un documental sobre mi futuro ex esposo que acabo de descubrir, es un pedófilo”, escribió Sara Gilson en su cuenta de TikTok. “Me gustaría estar bromeando”, agregó en la descripción.

Un par de semanas después del post, el jueves 23 de julio, la pareja fue hallada muerta en una casa en Owasso, Oklahorma. Un niño que vivía en la casa llamó al 911 para notificar a las autoridades. El medio People informa que la influencer habría sido asesinada por Duffey, quien momento después de cometer el homicidio se quitó la vida.

Cabe mencionar que Sara ya había solicitado dos órdenes de protección contra Duffey; sin embargo, las órdenes fueron desestimadas porque la tiktoker no compareció en la audiencia.

🇺🇸 Sara Gilson’s ex-husband Lyle Landers says he begged the influencer for years to leave her estranged husband Jeremiah “Shawn” Duffey before Duffey murdered her.



Gilson 43 YO was found dead in her Oklahoma home on July 23 after Duffey shot her & then killed himself. Weeks… pic.twitter.com/gEBVJBrmGw — Steven J. Latham (@StevenJLatham1) July 27, 2026

¿Quién era Sara Gilson?

Sara Gilson era una pequeña creadora de contenido de 43 años de edad. En su cuenta de TikTok contaba con 80 mil seguidores, mientras que en Instagram alcanzó los mil 600 seguidores.

La mujer publicaba diversas fotos y videos de su vida diaria, así como su familia. Se sabe que tenía dos hijos, aunque se desconocen sus edades y tampoco se sabe cómo descubrió que su esposo supuestamente era un abusador infantil.

El pasado 10 de junio, la mujer solicitó una orden de protección de emergencia en contra de su pareja donde alegó que el sujeto tenía un arma, amenazó con suicidarse y “se dio a la fuga”.

El mismo día, otra mujer presentó una orden de protección por separado a nombre de su hija menor de edad en contra de Duffey, sin embargo, dicha orden se extendió del 23 de junio al 24 de agosto de 2026.

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