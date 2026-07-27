¿Quién era Jeremiah Shawn Duffey? El esposo de Sara Gilson

Los nombres de Sara Gilson y Jeremiah Shawn Duffey se hicieron virales en redes sociales después de que la mujer fue asesinada presuntamente por él días después de que ella lo acusara de pedofilia públicamente en TikTok.

¿Quién era Jeremiah Shawn Duffey?

Es poco lo que se sabe sobre el esposo de la tiktoker. Se sabe que su nombre es Jeremiah Shawn Duffey y que tenía 48 años de edad. SSe dice que él le quitó la vida a su esposa tras irrumpir en la casa.

🚨​ ¡Luto y conmoción en redes sociales! 🇲🇽 La influencer Sara Gilson fue asesinada por su esposo en Oklahoma tras haber denunciado agresiones previos.



⚖️ El ataque ocurrió semanas después de denunciar abusos en TikTok, sabiéndose que la víctima 'contaba con una orden de… pic.twitter.com/QBFIePssC1 — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 27, 2026

Duffey, quien era entrenador de baloncesto juvenil, fue acusado por una madre de besar y tocar a su hija de 15 años. También supuestamente invitó a la chica a su habitación de hotel durante un viaje de torneo.

Sara ya había solicitado dos órdenes de protección contra Duffey; sin embargo, las órdenes fueron desestimadas porque latiktokerno compareció en la audiencia. El pasado 10 de junio, la mujer solicitó una orden de protección de emergencia en contra de su pareja donde alegó que el sujeto tenía un arma, amenazó con suicidarse y “se dio a la fuga”.

El mismo día, otra mujer presentó una orden de protección por separado a nombre de su hija menor de edad en contra de Duffey, sin embargo, dicha orden se extendió del 23 de junio al 24 de agosto de 2026.

Actualmente, el video en el que Sara acusa a su marido ya cuenta con 1.8 millones de me gusta en la plataforma de TikTok. “Preparándome para cuando Netflix saque un documental sobre mi futuro ex esposo que acabo de descubrir, es un pedófilo”, escribió Sara Gilson.

“Me gustaría estar bromeando”, agregó en la descripción. Días después, la mujer fue hallada muerta junto a Jeremiah Shawn Duffey con heridas de bala en su casa en Oklahoma.

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