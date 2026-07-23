Denuncian robo en taxi por aplicación; conductor habría huido tratamiento oncológico

Conductor de taxi por aplicación se roba medicamentos contra el cáncer

Desde que se implementó el servicio de entrega de paquetes en taxis por aplicación se han dado diversos casos del robo de estos por parte de los conductores, algunos más graves que otros.

A pesar de que muchas de estas situaciones se han denunciado no solo en redes sociales, sino también directamente con las autoridades correspondientes, no todos tienen un final satisfactorio seguro.

Tal es el caso de un nuevo robo en taxi por aplicación, el cual se viralizó en redes sociales, más que por la cantidad de dinero perdida o las cosas materiales, por la repercusión en salud que podría atraer este robo.

Y es que la cuenta de Instagram unamexicanaenparis compartió a través de un reel que solicitó un servicio en la aplicación Uber, con el fin de poder enviar cuatro maletas que contenían no solo su equipaje para su estadía en México, sino también el tratamiento oncológico de su suegra.

Sin embargo, la creadora de contenido explica que el conductor canceló el viaje una vez recogidas las maletas, y aunque de inmediato intentó contactar con él, este fingió no saber de qué hablaba y colgó.

Ante esta situación y entendiendo que se trataba de un robo, intento contactar con la aplicación, sin embargo, explica que jamás la contactaron de vuelta, por lo que decidió acudir ante el Ministerio Público y levantar una denuncia formal.

Más tarde a través de historias de Instagram, explicó que al momento de solicitar el servicio ella se puso en contacto directo con el conductor con el fin de generar confianza con él y hacerle ver que no enviaría nada ilegal.

De igual forma, dijo que, gracias a comentarios, se pudo dar cuenta que este robo no era el primero cometido por el mismo conductor de Uber, identificado como Marco Antonio.

Y es que un comentario dejado en el post original afirma que este mismo conductor atracó en otro momento de la misma forma. “Es el mismo conductor que a mí me robo”, se puede leer en el comentario.

Comentario que afirma haber sufrido un robo del mismo conductor ı Foto: Captura de pantalla.

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LMCT