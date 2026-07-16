¿Cuál es la historia de la Virgen del Carmen y por qué se celebra el 16 de julio?

Celebración de la Virgen del Carmen en el Templo del Carmen en imagen de archivo

Cada 16 de julio, millones de fieles católicos en México y distintos países del mundo conmemoran el Día de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con mayor arraigo dentro de la Iglesia.

La fecha reúne peregrinaciones, procesiones y misas especiales en honor a quien es considerada protectora de los marineros, pescadores y de quienes portan el escapulario del Carmen.

Aunque su devoción tiene siglos de historia, la festividad continúa siendo una de las más importantes del calendario católico y mantiene vivas tradiciones que se han transmitido de generación en generación.

Virgen del Carmen ı Foto: Pexels

¿Cuál es el origen de la Virgen del Carmen?

La historia de la Virgen del Carmen está estrechamente ligada al Monte Carmelo. En ese lugar surgió, entre los siglos XII y XIII, la Orden de los Carmelitas, una comunidad religiosa que tomó a la Virgen María como su principal guía espiritual.

La tradición católica relata que el 16 de julio de 1251, la Virgen se apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden Carmelita. Durante esta manifestación, le entregó el escapulario del Carmen, un pequeño signo de devoción formado por dos piezas de tela unidas por cordones, al que la tradición atribuye un compromiso de vida cristiana y una promesa de protección espiritual para quienes lo porten con fe.

A partir de ese acontecimiento, la devoción a la Virgen del Carmen se extendió rápidamente por Europa y, posteriormente, llegó a América con la evangelización durante la época colonial.

Fieles católicos celebran cada año a la Virgen del Carmen ı Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se celebra el 16 de julio?

La Iglesia Católica estableció el 16 de julio como la festividad de la Virgen del Carmen para recordar la tradición de la entrega del escapulario a San Simón Stock y reconocer la importancia de esta advocación mariana dentro de la espiritualidad carmelita.

Con el paso de los siglos, la celebración trascendió el ámbito religioso y se convirtió en una tradición profundamente arraigada en numerosos países, donde miles de comunidades organizan procesiones, novenarios, rosarios y celebraciones eucarísticas.

En regiones costeras también es común que la imagen de la Virgen sea llevada en embarcaciones adornadas con flores, como símbolo de protección para quienes viven del mar.

En México, la Virgen del Carmen es venerada en parroquias, conventos y santuarios. Durante la jornada, los fieles suelen acudir a misa, participar en procesiones y renovar su compromiso de portar el escapulario como expresión de su fe.

Virgen del Carmen ı Foto: Pexels

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LMCT