¿Dónde comprar las ligas de cabello que usa Haaland y cuánto cuestan?

El futbolista noruego Erling Haaland ha conquistado al público mexicano desde hace unas semanas. Uno de sus atributos más destacados es su cabellera dorada que, pese al esfuerzo de correr y brincar en un partido, siempre está peinada.

El secreto del deportista para mantenerse con el cabello bien sostenido son las ligas KKNEKKI, una marca de su país. Ahora miles de fans del país azteca quieren comprar este accesorio; descubre dónde se pueden adquirir y cuál es su precio.

¿Qué es KKNEKKI, la marca de las ligas que usa Haaland?

Las ligas que usa Erling Haaland pertenecen a la marca KKNEKKI, originaria de Noruega. Según su sitio web, se trata de accesorios diseñados con fibras elásticas tejidas artesanalmente, de alta resistencia y un acabado que evita que el cabello se maltrate o se enrede.

Su popularidad radica en que no se deforman fácilmente, mantienen la firmeza incluso durante actividades intensas y, además, funcionan como pulsera gracias a sus colores y texturas llamativas.

KKNEKKI actualmente es considerado un producto premium dentro del mundo de la moda y el deporte. Además, tiene presencia en varios países y ahora una creciente demanda en México.

Erling Haaland es accionista de la marca KKNEKKI y cuenta con una colección propia que se caracteriza por tener los colores de la bandera de Noruega, rojo, azul y blanco. También tiene otra colección, ya agotada, de colores brillantes que él mismo ha promocionado en sus redes sociales; su costo es de 28 euros, es decir, unos 560 pesos mexicanos.

Colección de ligas Haaland ı Foto: IG erling

¿Dónde comprar en México las ligas que usa Erling Haaland y cuánto cuestan?

En México, las ligas KKNEKKI, que usa Erling Haaland, se pueden adquirir en tiendas en línea especializadas en accesorios de belleza y moda. Una de las distribuidoras oficiales es Auretha, que ofrece la colección original con distintos colores y presentaciones.

El precio promedio por pieza ronda entre 100 y 150 pesos mexicanos, aunque también existen paquetes que incluyen varias ligas con un costo mayor.

Tras la participación de Erling Haaland en el Mundial 2026, el deportista ha ganado miles de seguidores mexicanos, quienes esperan poder adquirir estas ligas de cabello premium. Sin embargo, hasta el momento la empresa KKNEKKI no ha anunciado si expandirá su mercado pronto a México.

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