Día Mundial del Chocolate: ¿por qué se celebra cada 7 de julio?

Cada 7 de julio millones de personas alrededor del mundo celebran el Día Mundial del Chocolate, una fecha dedicada a uno de los alimentos más populares y apreciados de la gastronomía.

Ya sea en tabletas, bebidas, postres o dulces, este ingrediente ha conquistado generaciones y forma parte de la cultura de numerosos países.

Aunque no se trata de una conmemoración oficial reconocida por organismos internacionales, la efeméride se ha consolidado como una oportunidad para recordar la historia del chocolate, su evolución y el impacto que ha tenido desde su llegada a Europa hasta convertirse en un producto consumido en prácticamente todo el planeta.

Chocolate en imagen ilustrativa ı Foto: Pexels

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Chocolate el 7 de julio?

La celebración del Día Mundial del Chocolate tiene como referencia el 7 de julio de 1550, fecha que, de acuerdo con diversas versiones históricas, marca la llegada y popularización del chocolate en Europa.

Sin embargo, la historia del chocolate comenzó mucho antes en Mesoamérica, donde civilizaciones como los mayas y los mexicas elaboraban una bebida a partir del cacao. Para estas culturas, el cacao tenía un enorme valor económico, social y ceremonial, e incluso llegó a utilizarse como moneda de intercambio.

Con el paso del tiempo, el chocolate fue transformándose. La bebida amarga original evolucionó gracias a la incorporación de ingredientes como azúcar y leche, dando origen a las variedades que actualmente se consumen en todo el mundo.

Barras de chocolate ı Foto: Pexels

Hoy en día, el chocolate es protagonista de una enorme industria alimentaria y se presenta en múltiples versiones: oscuro, con leche, blanco, relleno, artesanal o gourmet. Además, continúa siendo un ingrediente fundamental en la repostería y la alta cocina.

La fecha del 7 de julio también busca reconocer la importancia histórica y cultural del cacao, así como el trabajo de millones de productores que participan en su cultivo y transformación.

Aunque existen otras celebraciones relacionadas con el chocolate en distintos países y fechas del calendario, el Día Mundial del Chocolate del 7 de julio es uno de los más conocidos a nivel internacional y suele aprovecharse para promover el consumo responsable, conocer más sobre el origen del cacao y disfrutar de uno de los sabores más emblemáticos de la gastronomía mundial.

Chocolate ı Foto: Pexels

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