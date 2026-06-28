Luna de Fresa: ¿Cuándo será la luna llena de junio 2026?

Si eres una persona a la que le gustan los eventos astronómicos este domingo 28 de junio es tu oportunidad, pues antres de que comience la noche se podrá ver una Luna llena distinta.

Este 28 de junio la Luna de Fresa iluminadrá el cielo nocturno, por lo que puedes ir preparando tus binoculares para poder ver a detalle este satélite natural; sin embargo, será visible a simple vista.

Esta Luna llena es la primera en ocurrir después del solsticio de verano, por lo que puede apreciarse más debajo de lo normal e incluso parece más pequeña debido a que está más alejada de la Tierra, y la coloración que tiene es más ámbar que en otras ocasiones.

En México la Luna de Fresa comenzará a ser visible desde las 17:56 horas, pero incluso se podrá ver en el cielo nocturno debido a que es cuando alcanzará su punto máximo de iluminación, por lo que es recomendable encontrarse en un lugar alejado de las luces al anochecer para apreciarla mejor.

La Luna llena de este domingo será más pequeña de lo habitual, y pese a que muchos pueden pensar que la Luna de Fresa recibe el nombre por la coloración que pueda tener, en La Razón te compartimos por qué se le conoce así.

luna de fresa saliendo por el templo de poseidón pic.twitter.com/2tuqD70LY3 — La Luna (@moonloverxjpg) June 12, 2025

¿Qué es la Luna de Fresa?

La Luna de Fresa recibe este nombre por los pueblos nativos estadounidenses, pues esta Luna les indicaba el momento exacto en el que las fresas estaban listas para ser cosechadas.

Además de que la Luna llena de junio es conocida como Luna de Fresa, esta también recibe el nombre de Luna de las Bayas Maduras, Luna Floreciente, Luna de las Rosas y Luna del Hidromiel.

La Luna de Fresa también es relacionada al corazón, pues esta representa claridad, abundancia, equilibrio y la verdad, y debido a su nombre, puede ser relacionada con el amor, la fecundación, belleza, inocencia, prosperidad y la sensualidad.

Haciendo la cuenta atrás para ver las fotografías del fenómeno de la Luna de 🍓 (también conocida como Luna de miel) que compartirán por aquí.

Luna de Fresa (Strawberry Moon) (Japón, 2025). Drama romántico donde los protagonistas prometen ver juntos este fenómeno. pic.twitter.com/pX9DFJinXS — CineyLitFeminista📽📚♀️ (@Feminista24H) June 28, 2026

Debido a que es asociada con varios significados, esta Luna es utilizada por muchas personas para dar nuevos comienzos, renovar energías, el despertar espiritual y la purificación de las emociones.

Esta época también es utilizada para manifestar, pues debido a que los ciclos lunares representan una conexión con la Tierra, se le atribuye un momento para conectar internamente e intensificar la energía necesaria para escuchar la intuición de manera consciente.

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