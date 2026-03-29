Luna Rosa: ¿Cuándo y dónde ver este fenómeno astronómico espectacular desde México?

La Luna Rosa es un fenómeno que ocurre anualmente, y recibe este nombre basado en las Lunas Llenas anuales que fueron bautizadas por las tribus de nativos americanos.

La Luna llena que corresponde a la primaera recibe el nombre de Luna Rosa debido a que fue bautizada en honor al phlox, una planta de color rosa que es de las primeras en florecer durante la primavera.

Las personas de las tribus nativoamericanas bautizaban cada una de las 12 lunas con la finalidad de determinar cada uno de los cambios que se podían observar en las temporadas, así como por ciertas tradiciones y costumbres.

Phlox ı Foto: Especial

¿Cuándo y dónde ver la Luna Rosa?

Este 2026 la Luna Rosa se podrá ver por la noche del miércoles 1 de abril en México, y esta Luna llena alcanzará su punto máximo de esplendor alrededor de las 20:11 horas del centro del país.

Debido a su brillo, esta Luna llena podrá verse a simple vista, y las personas podrán disfrutar de este gran satélite incluso desde el 31 de marzo y hasta el 2 de abril del 2026.

Pese a que muchos podrían pensar que la Luna literalmente se verá de color rosa, realmente el color de este satélite natural será el que tiene durante la fase de Luna llena, pues su nombre solo hace referencia a la rosa silvestre.

Phlox ı Foto: Especial

Nombres de las 12 Lunas llenas

Las 12 lunas llenas de cada año fueron nombradas de la siguiente manera por las tribus nativoamericanas:

Luna de Lobo: También es conocina como la luna que ocurre después de navidad, y es la luna que marca el frío más intenso del año. Luna de Nieve: Esta nieve marca la escaces de alimento que hay debido a que las cosechas se encuentran sin frutos por la temporada invernal. Luna de Gusano: Esta luna marca el inicio de una temporada con más luz, por lo que la tierra comienza a descongelarse y los gusanospueden ser visibles. Luna Rosa: Marca el inicio de la primavera y el brote de las plantas, también marca la temporada en la que se debe comenzar a sembrar. Luna de Flores: Recibe este nombre porque las flores comienzan a ser visibles en los bosques llanos y las crías de los animales comienzan a alimentarse, por lo que se celebra la abundancia. Luna de Fresa: Porque este mes se cosechan fresas y los días son más largos. Luna de las Astas: También conocida como Luna de venado, marca el momento en el que inician las tormentas eléctricas, y la temporada en la que a los ciervos les brotan sus cornamentas. Luna del Esturión: Conocida también como Luna Roja, marca el momento en el que se pesca esturión y se cocecha maíz y cebada. Luna de la Cosecha: Es la temporada para cosechar maíz, calabaza o arroz. Luna del Cazador: Es el momento en el que comienza el otoño con la caída de las hojas, se dedicaba a cazar ciervos para poder tener alimento durante el invierno Luna del Castor: Es la temporada en la que se colocaban trampas para castores, con la finalidad de obtener sus pieles para utilizarlas durante el invierno Luna Fría: Marca el inicio de las noches más largas.

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