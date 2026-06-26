¿Quién es Patricio Hernández-Pons, el “junior” funado por portarse mal en partido de México?

En redes sociales, se hizo viral el video de una aficionada que se encontraba en el Estadio de la Ciudad de México durante el partido México-Chequia y durante una celebración, una persona le lanzó una cerveza.

Se trató de una chica llamada Teresa, quien es conocida en redes sociales como Terefifas y es una creadora de contenido enfocada en fútbol que durante el partido final de la fase de grupos para la Selección Mexicana, grabó su celebración ante un gol del equipo.

En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. Real, ¿a eso van al estadio? 😐 Una vez mas se comprueba que el dinero NO DA educación. Sin palabras. 😶 pic.twitter.com/Dh33lawBAQ — terefifas (@terefifas) June 25, 2026

“En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo”, aclaró la joven aunque en el video, la podemos ver disgustada y buscando al responsable del ataque. En el video, se puede ver como los acompañantes del atacante de ríen de él.

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El incidente generó indignación en las redes sociales, quienes comenzaron a buscar al responsable por la agresión que sufrió la joven y que la llevó a pasar un muy mal rato en el estadio. El tema creció al grado que el agresor salió a aclarar lo ocurrido.

Al inicio, lo identificaron como Patricio Hernández-Pons, el integrante de la familia fundadora y socia mayoritaria de Grupo Herdez. Sin embargo, parece ser que no se trataba de él.

Un hombre que se identificó como Alejandro Azcue, directivo de Grupo Cuarit, empresa arquitectónica, salió a disculparse en su cuenta de Instagram. “Sé perfectamente que me equivoqué. La emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve”, admitió.

“El futbol debe de ser un espacio para disfrutar, convivir y celebrar a nuestra Selección, momentos como los triunfos de México tendrán que unirnos y las acciones como la mía hacen exactamente lo contrario”, agregó.

A pesar del video, las opiniones están divididas. Algunos señalan que las disculpas no parecen sinceras y que incluso podrían estar fabricadas por una Inteligencia Artificial.

Además, otros señalan que la cuenta parece haber sido creada el mismo día en que se subió el video y unos más mencionan que incluso se trata de otra persona. También se exige a los acompañantes del agresor que también se disculpen por burlarse de la influencer.

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