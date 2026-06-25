El detalle que casi nadie vio de Katia Itzel que le está dando la vuelta al mundo gracias a México (VIDEO)

Los colores verde, blanco y rojo acompañaron a Katia Itzel en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Katia Itzel García no solo hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de una Copa del Mundo varonil. Durante su debut entre Países Bajos y Túnez también llevó un homenaje a México sobre el terreno de juego, pues tanto ella como todo su equipo arbitral utilizaron un uniforme con franjas en verde, blanco y rojo, los colores de la bandera nacional, un detalle que rápidamente comenzó a viralizarse entre los aficionados.

La silbante encabezó el cuerpo arbitral del encuentro disputado en Kansas City, acompañada por Sandra Ramírez como asistente, mientras que el resto del equipo, incluidos los integrantes del VAR, también portó la misma indumentaria. Para muchos seguidores fue una forma simbólica de representar a México en uno de los escenarios más importantes del futbol mundial.

Katia Itzel escribió una página histórica para el arbitraje mexicano

El compromiso que terminó ganando Países Bajos 3-1 a Túnez marcó un antes y un después para el arbitraje nacional, ya que además de convirtirse en la primera mexicana en desempeñarse como árbitra central en un Mundial varonil, también se convirtió apenas en la tercera mujer en conseguirlo, siguiendo los pasos de la estadounidense Tori Penso y la francesa Stéphanie Frappart.

Antes de recibir esta designación, la mexicana ya había participado en tres encuentros mundialistas como cuarta árbitra (Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y Estados Unidos vs. Australia), experiencia que terminó por abrirle las puertas para recibir una de las asignaciones más importantes del torneo.

🇲🇽🥹 Ayer brillaron los futbolistas mexicanos y hoy le tocó a Katia Itzel García, quien se convirtió en la primera mexicana en pitar, como árbitra central, un partido de la Copa del Mundo varonil, el Países Bajos vs Túnez



Por si fuera poco, la mexicana utilizó en su uniforme… pic.twitter.com/gYOUdj0dk6 — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) June 26, 2026

El uniforme que llevó la bandera de México al Mundial

Además de llamar la atención por su indumentaria, la cual también llevaba estampado su apellido en la espalda, García también protagonizó uno de los momentos más comentados cuando fue impactada accidentalmente por el futbolista neerlandés Nathan Aké durante un contragolpe, una acción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Mientras tanto la subtrama de Katia Itzel en el Túnez vs Holanda:pic.twitter.com/36G9K3Y3z6 — Hugol ^^ (@Hugol343) June 25, 2026

Sin embargo, la imagen que terminó dando la vuelta al mundo fue la de Katia Itzel caminando sobre la cancha con un uniforme que, además de identificar a la FIFA, también reflejó los colores que distinguen a México.

Un pequeño detalle que convirtió una noche histórica en un motivo más de orgullo para el arbitraje mexicano.

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