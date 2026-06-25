El gesto de España con Venezuela en el Mundial 2026: así honró en Guadalajara a víctimas del terremoto (VIDEO)

El emotivo gesto ocurrió previo al decisivo partido frente a Uruguay por el liderato del Grupo H.

La Selección de España dedicó un minuto de silencio a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela antes de iniciar su entrenamiento en Guadalajara, donde prepara el decisivo partido frente a Uruguay por el liderato del Grupo H del Mundial 2026.

El emotivo gesto ocurrió en las instalaciones del Sport Arena de Guadalajara, donde los dirigidos por Luis de la Fuente se reunieron en el centro del campo para rendir homenaje a las personas afectadas por la tragedia. La práctica comenzó únicamente después del minuto de silencio, en una muestra de solidaridad que fue compartida por la delegación española.

España llegó a Guadalajara tras abandonar Chattanooga y quedó concentrada en el JW Marriott Hotel, donde ultimará los detalles del encuentro frente a Uruguay. La Roja afronta este compromiso con la confianza renovada después de golear 4-0 a Arabia Saudita y con el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo H antes del inicio de la fase de eliminación directa.

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La Furia Roja afina detalles para enfrentar a Uruguay

El duelo entre España y Uruguay será uno de los más atractivos del cierre de la fase de grupos. Ambos equipos aún tienen objetivos importantes en juego, ya que el liderato del sector definirá el camino hacia los dieciseisavos de final.

Mientras los españoles llegan fortalecidos por su última actuación, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa necesita mejorar la imagen mostrada en las primeras dos jornadas para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El encuentro se disputará este viernes en el Estadio Guadalajara.

Sismos dejan estela de muerte en Venezuela

El homenaje de España se produjo apenas horas después de los fuertes terremotos que golpearon el occidente de Venezuela.

🇻🇪 Un panorama que #México reconoce con dolor; devastación trágica tras los fuertes #terremotos en #Venezuela: 7.2 y 7.5 Mw [24/Jun/2026].



Un sobrevuelo en helicóptero esta mañana sobre la comunidad de La Guaira deja ver con mayor claridad la magnitud de los daños que hoy sufre… pic.twitter.com/sp9hjIzGzX — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

De acuerdo con las autoridades venezolanas, los movimientos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron, de manera preliminar, más de una treintena de personas fallecidas, cientos de heridos y decenas de desaparecidos, además de severos daños en viviendas e infraestructura.

La emergencia obligó al gobierno venezolano a declarar estado de emergencia, suspender actividades escolares y desplegar operativos de rescate en distintas entidades afectadas, mientras continúan las labores de búsqueda entre los edificios colapsados.

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