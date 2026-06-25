Mexicano fue al Fan Fest del Mundial... pero jamás imaginó que tendría un estadio solo para ver un partido

Las selfies con miles de butacas vacías rápidamente se volvieron virales entre los aficionados al futbol.

Quería vivir la emoción del Mundial 2026 rodeado de otros aficionados, pero la realidad fue completamente distinta. Un seguidor del futbol acudió al Fan Fest instalado en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, para ver el partido entre Jordania y Argelia, solo para descubrir que tendría todo el recinto... exclusivamente para él.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En las fotografías compartidas en redes sociales se observa al aficionado sentado en una de las cabeceras del inmueble, mientras frente a él aparecen miles de butacas completamente vacías y la pantalla gigante transmitiendo el encuentro mundialista.

Este compa fue a ver el Jordania vs Argelia al Lastras y fue el único que asistió JAJAJAJAJJAJA a huevo que tenía que salir más magia de esto. https://t.co/KIxmkTgzf6 pic.twitter.com/saMnent0w7 — Luisito Quiñones (@Luissrreee) June 23, 2026

Del lleno total... al estadio para un solo aficionado

Los Fan Fest oficiales del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han registrado una importante asistencia durante gran parte del torneo, especialmente cuando juega la Selección Mexicana o en los partidos de mayor atractivo.

🇲🇽 El Zócalo explotó de emoción.



Así festejó la afición el primer gol de México en el #FIFAFanFestival CDMX. ⚽️🙌#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/KHY7esCtNq — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 25, 2026

Sin embargo, la historia fue muy diferente en San Luis Potosí. Aunque el Gobierno estatal anunció que el Estadio Libertad Financiera -antes Alfonso Lastras- proyectaría decenas de partidos de la Copa del Mundo, el duelo entre Jordania y Argelia dejó una de las imágenes más curiosas del torneo: un solo aficionado disfrutando de toda la experiencia.

Las postales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios bromearon con que “no tuvo que hacer fila para comprar comida”, “eligió el mejor asiento del estadio” o incluso que “vivió un palco VIP mundialista”.

Reportan que entre estadio Ciudad de México, Fan Fest y Ángel de la Independencia hubieron cerca de 800 mil mexicanos. Para quienes no son de México, sepan que esto solo es registro de puntos masivos en CIUDAD DE MÉXICO.



¡Una locura y fiesta el Mundial! pic.twitter.com/Uu8oKBfmt3 — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) June 25, 2026

Una de las postales más curiosas del Mundial 2026

Más allá de las bromas, el momento refleja otra cara de la fiesta mundialista. Mientras algunos encuentros reúnen a miles de personas en plazas y estadios, otros partidos de menor convocatoria dejan escenas poco habituales.

Aun así, el aficionado no dejó pasar la oportunidad de disfrutar el encuentro y convirtió una experiencia inesperada en una de las curiosidades más comentadas fuera de las canchas durante la Copa del Mundo 2026. Después de todo, no cualquiera puede presumir que vio un partido del Mundial con un estadio entero reservado solo para él.

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