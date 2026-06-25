Alemania pasa de fase de Grupo del Mundial por primera vez en 12 años

La Selección de Alemania capturó en 2014 su cuarto y último título del orbe, pero desde ese entonces se ha visto en momentos convulsos y en una reconstrucción que derivó en dos Copas del Mundo sin avanzar de la fase de grupos. De la mano de Julian Nagelsmann y un equipo joven, Die Mannschaft volverá a la ronda de eliminación directa tras 12 largos años de espera.

Los Teutones llegaron al Mundial de Rusia con el parche de monarca en el pecho y como firmes candidatos al título tras ganar la Copa Confederaciones 2017 y quedar en semifinales de la Eurocopa 2016; pero en uno de los peores fracasos que han experimentado, quedaron eliminados luego de tres partidos, siendo últimos de un sector que compartieron con Suecia, México y Corea del Sur, que terminaron en primero, segundo y tercer lugar, de manera respectiva.

El Dato: Moisés Caicedo, en la fase de grupos de Qatar 2022 ante Senegal, es el último futbolista de Ecuador en marcar gol en una Copa del Mundo.

Para Qatar 2022, Die Germanen volvieron a dar una de las campanadas del certamen al caer en su debut ante Japón, como les pasó ante México en 2018, lo que supuso un gran golpe para el de por sí ya maltratado prestigio de los tetracampeones. Empataron ante España en la segunda contienda y aunque golearon a Costa Rica, no les alcanzó para avanzar y por diferencia de goles quedaron fuera a pesar de igualar en unidades con La Furia Roja.

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Die Maschine por fin dejó atrás el mal sabor de boca de los Mundiales pasados, y sus tempraneras eliminaciones en 2018 y 2022, al vencer a Curazao y Costa de Marfil, siendo la primera vez que gana partidos consecutivos de la Copa del Mundo desde Brasil 2014.

12 veces Alemania terminó en el Top 3 del torneo

La Selección de Alemania arrancó el torneo de Norteamérica con paso arrollador al apabullar 7-1 a Curazao, país que juega por primera vez el torneo y que es el más pequeño en población y territorio en jugar en el certamen de la FIFA. Para su segunda presentación sufrió, pero al final obtuvo los tres puntos después de mucha insistencia.

Parece que la famosa frase: “El futbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”, acuñada por el exdelantero y comentarista inglés Gary Lineker, empieza a resurgir, pues ante Costa de Marfil apareció la potencia por la que se le conoce a Die Mannschaft.

Deniz Undav con un doblete le dio el triunfo 2-1 ante los africanos. El delantero del Stuttgart remontó el partido e instaló a los cuatro veces campeones en la fase de eliminación directa.

Ya tienen asegurado el primer puesto del Grupo E antes de cerrar la fase inicial contra la Selección de Ecuador en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Tri quedó en estado crítico. Empezaron su andar en el certamen con derrota ante Los Elefantes y después fueron sorprendidos por La Ola Azul, que consiguió su primer punto en una Copa del Mundo. Con este panorama, los ecuatorianos necesitan de un milagro, ya que con un solo punto se enfrentan a Alemania en búsqueda de una clasificación que luce complicada.

La falta de gol tiene con un pie fuera del Mundial a Ecuador, que se plantó en el Mundial 2026 como uno de los combinados más fuertes de la Conmebol, en parte por una generación de talento joven que destaca en Europa, como Willian Pacho del París Saint-Germain (bicampeón de Champions), Piero Hincapié del Arsenal (campeón de la Premier League) y Pervis Estupiñán del AC Milan de la Serie A de Italia.

Además de contar con la leyenda Enner Valencia, Tuzos del Pachuca de la Liga MX, quien se ha quedado cerca de anotar en esta justa. Pero ni con esa plantilla pudieron sacarle un susto a sus primeros rivales.

Las críticas han caído sobre el entrenador argentino Sebastián Beccacece, quien logró maniatar las dudas durante todo su proceso gracias a una defensa sólida. En las eliminatorias de la Conmebol era un equipo al que costaba marcarle, pero se le dificultaba hacer gol. Esos problemas se han evidenciado, y mucho, en la Copa del Mundo.

Beccacece ahora está a una derrota de uno de los peores papeles de la Selección Ecuatoriana en una máxima justa de la FIFA, que contrasta con las expectativas que los mismos jugadores crearon, asegurando que harían “el mejor Mundial en la historia”. La mejor actuación de la Tri parece que seguirá siendo la de Alemania 2006, cuando cayeron ante Inglaterra en octavos de final, luego de sortear una sólida primera fase.

Pero no todo son buenas noticias en la concentración de Alemania, pues perdieron al defensor Nico Schlotterbeck por lo que resta del torneo. El jugador del Borussia Dortmund anotó uno de los siete tantos en la goleada ante Curazao y había sido clave en la defensa. Pero en el juego ante Costa de Marfil sufrió una lesión en el tobillo izquierdo.

Le realizaron pruebas en el campamento del equipo en Winston-Salem, Carolina del Norte, que determinaron que sufrió una lesión del ligamento medial del tobillo y estará de baja durante varios meses, lo que lo deja sin oportunidad de ayudar a sus compañeros.

“Vamos a extrañar muchísimo a Schlotti en el campo como un defensor sobresaliente, y especialmente también su brillante capacidad para salir desde el fondo. Podría haber sido su Mundial y todos intentamos levantarle el ánimo. Por suerte, es una persona muy positiva que ya está mirando hacia adelante”, dijo el entrenador alemán Julian Nagelsmann.

Nico Schlotterbeck estaba considerado como el defensa titular de Die Adler (Las Águilas), pero ahora el conjunto europeo deberá echar mano de los suplentes. Schlotterbeck se quedará con sus compañeros en la concentración, un gesto que valoró bien el estratega.

“Es una gran señal que por ahora se quede con el equipo, porque también tiene impacto fuera del campo. A pesar de su ausencia, seguimos estando muy bien cubiertos en la zaga central para el Mundial con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw”, dijo el director técnico nacido en Landsberg am Lech.

De ganarle a Ecuador, Alemania se colocaría como uno de los candidatos al título por nivel deportivo, pues avanzan invictos en tres juegos.