Katia Itzel García se niega a firmar una camiseta de Pumas; ¿está prohibido o fue grosera? (VIDEO)

La polémica vuelve a estar en el entorno de Katia Itzel García, pues la mexicana se negó a firmar una camiseta de los Pumas tras su participación en un partido de la Leagues Cup. La árbitra mexicana se dirigía a los vestidores cuando un fan le lanzó la playera del Club Universidad y le pidió de favor que le plasmará su autógrafo. Sin embargo, cuando Katia Itzel se dio cuenta de que era una camiseta de un equipo de la Liga MX, le dijo que no podía hacerlo.

A pesar de esto, la silbante azteca no se negó a dar algunas fotografías para los aficionados, pero sí fue clara al momento de no firmar las camisetas de los clubes mexicanos, ya que específicamente con los Pumas ya estuvo envuelta en una polémica la temporada pasada.

Katia Itzel García y la dura polémica que vivió con los Pumas

La temporada pasada, Katia Itzel García impartió justicia en el partido entre los Pumas y el Mazatlán de la Liga MX. En este partido, la silbante se vio envuelta en una polémica después de terminar el primer tiempo, cuando los Cañoneros tenían una jugada de peligro frente al marco de Keylor Navas.

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Esa acción desató una sanción para Sergio Bueno, quien realizó comentarios machistas contra la silbante. La polémica estuvo en que muchos aficionados afirmaban que la silbante ayudó al Club Universidad, ya que ella estudió en la UNAM y ha dado a conocer que de niña apoyaba a los Pumas.

El gesto que tuvo al no firmar la camiseta de los Pumas fue una decisión correcta por parte de la silbante, ya que no continúa alimentando la polémica entre el Club Universidad y ella, aunque a algunos fans no les pareció que se negara a regalarle su autógrafo a un fanático.

Katia Itzel García durante el partido entre Tigres y Querétaro. ı Foto: Mexsport

Marco Antonio Ortiz Nava recibió una suspensión por pedir un autógrafo a Messi

Durante un partido entre el Sporting Kansas City y el Inter Miami, el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava le pidió a Lionel Messi su autógrafo después de que el partido llegó a su fin. El silbante se acercó al astro argentino para pedirle su firma y el momento quedó captado en la transmisión.

La Concacaf inició un proceso de investigación y tras confirmarse el suceso, se impuso una sanción al árbitro mexicano y de igual forma el club local denunció al árbitro mexicano por pedirle autógrafo a Messi.

La Concacaf afirmó que “las acciones del árbitro no están alineadas con el Código de Conducta de la Confederación para oficiales del juego y los procesos necesarios”.

DCO