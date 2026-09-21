Rams aplasta a Giants para lograr su primer triunfo en la NFL 2026; resumen y mejores jugadas

Jugadores de los Rams celebran un touchdown en el partido contra los Giants.

Los Rams lograron su primer triunfo en la Temporada 2026 de la NFL luego de que se impusieron por un categórico 28-6 a los Giants en el Estadio SoFi de Inglewood, California, en el partido que puso fin a la actividad de la Semana 2.

Matthew Stafford lanzó cuatro pases de touchdown del equipo de Los Ángeles, que arrancó la campaña con una derrota de 27-2 a manos de los San Francisco 49ers.

Stafford ➡️ Ferguson to add six more to the board!@NYGvsLAR on ESPN

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Rams le tiene tomada la medida a Giants

Para Nueva York se trató de su primer tropiezo de la naciente temporada, pues había debutado con una victoria de 28-20 sobre los Dallas Cowboys.

Se trató del quinto juego consecutivo entre ambos que termina a favor de los Rams, que no son derrotados por los Giants desde el 23 de octubre de 2016, cuando sucumbieron 17-10 en el Twickenham Stadium en la Semana 7 de la campaña de aquel año.

En la Semana 3 de la NFL 2026, los Rams visitan el Empower Field at Mile High de Denver, Colorado, para medirse ante los Broncos, en tanto que los Giants reciben en el MetLife Stadium a los Tennessee Titans. Ambos duelo serán el próximo domingo 27 de septiembre.

Jaxson Dart went down in pain and was clutching at his left knee after this play.



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Giants pierde a su quarterback en primera serie ofensiva

El quarterback de los Giants de Nueva York, Jaxson Dart, sufrió una lesión de rodilla durante la primera serie ofensiva de su equipo ante los Rams de Los Ángeles la noche del lunes.

Dart se lesionó mientras era presionado en una tercera oportunidad y 8 por avanzar. El linebackes de los Rams, Byron Young, golpeó a Dart por el lado derecho del quarterback, lo que lo lanzó contra el linebacker Josaiah Stewart, quien le trabó las piernas y lo derribó con fuerza sobre el césped. Dart finalmente pudo caminar con cautela hacia la banda por sus propios medios y fue directamente a la carpa médica para una evaluación adicional.

Dart, que completó 3 de 5 pases para 20 yardas, luego caminó hacia el vestuario. Los Giants indicaron que su regreso era dudoso.

Jameis Winston reemplazó a Dart en la siguiente serie ofensiva de los Giants, después de que los Rams se fueran en tres jugadas y despeje.

EVG