NFL Mexico Game: Estos son los costos OFICIALES para el 49ers vs Vikings en el Estadio Azteca

La National League Football (NFL) vuelve a México después de cuatro años de ausencia y lo hace con el juego entre los 49ers y los Vikings, el cual se llevará a cabo en el Estadio Azteca y los precios de las entradas ya fueron publicadas a 24 horas del inicio de la venta.
El Estadio Banorte será habilitado por completo para los aficionados que quieran asistir a un encuentro histórico de la NFL. Habrá entradas individuales o los fans tendrán la oportunidad de comprar paquetes VIP para vivir una experiencia premium en el partido con bebida y comida incluida.
Precios de las entradas para el Mexico City Game de la NFL
La NFL publicó los precios para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, los cuales van desde los 2 mil 100 pesos mexicanos hasta hasta los 11 mil pesos si quieres estar a ras de cancha.
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- Nivel 100 Midfield - $11,656
- Nivel 100 Sideline - $11,036
- Nivel 100 Corner - $10,168
- Nivel 100 Endzone - $9,176
- Nivel 200 Midfield - $11,036
- Nivel 200 Sideline - $10,168
- Nivel 200 Corner - $9,176
- Nivel 200 Endzone - $8,184
- Nivel 300 Midfield - $9,176
- Nivel 300 Sideline - $8,184
- Nivel 300 Corner - $6,820
- Nivel 300 Endzone - $6,076
- Nivel 400 Midfield - $6,820
- Nivel 400 Sideline - $6,076
- Nivel 400 Corner - $4,960
- Nivel 400 Endzone - $4,092
- Nivel 500 Midfield - $4,960
- Nivel 500 Sideline - $4,092
- Nivel 500 Corner - $3,472
- Nivel 500 Endzone - $2,852
- Nivel 600 Midfield - $4,092
- Nivel 600 Sideline - 3,472
- Nivel 600 Corner - $2,852
- Nivel 600 Endzone - $2,108
Si quieres estar en las butacas que se encuentran en las bandas el boleto es más caro que si compras en las esquinas o las cabeceras. La venta inicia este lunes 14 de septiembre con la preventa para personas que tienen tarjeta American Express.
Estos son los costos de los boletos VIP para el Mexico Game de la NFL
En caso de que algún aficionado quiera vivir una experiencia aún más premium puede adquirir uno de los boletos VIP para el partido de la NFL en el Estadio Azteca, los cuáles ofrecen asientos privilegiados, además de bebida y comida incluidos.
- TUNNEL CLUB: $19,400
- TUNNEL CLUB - LIMITED VIEW: $18,400
- LOCKER CLUB: $16,600
- CORNER CLUB: $16,600
- CORNER CLUB - LIMITED VIEW: $15,600
- CHAIRMAN’S CLUB: $19,400
El Tunnel Club es uno de los boletos más caros y es en el que los aficionados pueden bajar al túnel donde podrán ver a los jugadores pasar antes de ingresar al emparrillado.
DCO