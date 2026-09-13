NFL Mexico Game: Estos son los costos OFICIALES para el 49ers vs Vikings en el Estadio Azteca

La National League Football (NFL) vuelve a México después de cuatro años de ausencia y lo hace con el juego entre los 49ers y los Vikings, el cual se llevará a cabo en el Estadio Azteca y los precios de las entradas ya fueron publicadas a 24 horas del inicio de la venta.

El Estadio Banorte será habilitado por completo para los aficionados que quieran asistir a un encuentro histórico de la NFL. Habrá entradas individuales o los fans tendrán la oportunidad de comprar paquetes VIP para vivir una experiencia premium en el partido con bebida y comida incluida.

Aquí está el mapa y la lista de precios del Mexico City Game 🎟️🇲🇽🏈@Ticketmaster_Me pic.twitter.com/1gUau7TSVP — NFL México (@nflmx) September 13, 2026

Precios de las entradas para el Mexico City Game de la NFL

La NFL publicó los precios para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, los cuales van desde los 2 mil 100 pesos mexicanos hasta hasta los 11 mil pesos si quieres estar a ras de cancha.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Barcelona derrota al Levante para seguir invicto y líder en LaLiga de España

Nivel 100 Midfield - $11,656

Nivel 100 Sideline - $11,036

Nivel 100 Corner - $10,168

Nivel 100 Endzone - $9,176

Nivel 200 Midfield - $11,036

Nivel 200 Sideline - $10,168

Nivel 200 Corner - $9,176

Nivel 200 Endzone - $8,184

Nivel 300 Midfield - $9,176

Nivel 300 Sideline - $8,184

Nivel 300 Corner - $6,820

Nivel 300 Endzone - $6,076

Nivel 400 Midfield - $6,820

Nivel 400 Sideline - $6,076

Nivel 400 Corner - $4,960

Nivel 400 Endzone - $4,092

Nivel 500 Midfield - $4,960

Nivel 500 Sideline - $4,092

Nivel 500 Corner - $3,472

Nivel 500 Endzone - $2,852

Nivel 600 Midfield - $4,092

Nivel 600 Sideline - 3,472

Nivel 600 Corner - $2,852

Nivel 600 Endzone - $2,108

Si quieres estar en las butacas que se encuentran en las bandas el boleto es más caro que si compras en las esquinas o las cabeceras. La venta inicia este lunes 14 de septiembre con la preventa para personas que tienen tarjeta American Express.

Mañana arranca la preventa American Express para el Mexico City Game 🎟️🏈🇲🇽

Recuerda entrar a la fila virtual 30 minutos antes y tener todo listo para comprar tus boletos👀

@Ticketmaster pic.twitter.com/d2VrZAyz4B — NFL México (@nflmx) September 13, 2026

Estos son los costos de los boletos VIP para el Mexico Game de la NFL

En caso de que algún aficionado quiera vivir una experiencia aún más premium puede adquirir uno de los boletos VIP para el partido de la NFL en el Estadio Azteca, los cuáles ofrecen asientos privilegiados, además de bebida y comida incluidos.

TUNNEL CLUB: $19,400

TUNNEL CLUB - LIMITED VIEW: $18,400

LOCKER CLUB: $16,600

CORNER CLUB: $16,600

CORNER CLUB - LIMITED VIEW: $15,600

CHAIRMAN’S CLUB: $19,400

El Tunnel Club es uno de los boletos más caros y es en el que los aficionados pueden bajar al túnel donde podrán ver a los jugadores pasar antes de ingresar al emparrillado.

DCO