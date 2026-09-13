Barcelona derrota al Levante para seguir invicto y líder en LaLiga de España

El Barcelona logró vencer al Levante 4-2 de visita para sumar su quinta victoria de la campaña en LaLiga de España, resultado que mantiene al conjunto blaugrana en lo más alto de la tabla general, pero que demuestra el talón de Aquiles del equipo de Hansi Flick por el que podría sufrir a lo largo de la campaña.

Xavi Espart, el joven revelación de esta temporada, abrió el marcador al minuto 5 de tiempo corrido. El lateral español recibió la esférica en la media luna del área, se quitó a un rival y sacó un disparo al poste más lejano de Mathew Ryan para mandar a guardar la esférica.

🚨🇪🇸 XAVI ESPART OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!



Levante 0-1 Barcelona.pic.twitter.com/ZzznfKhlpu — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 13, 2026

🚨🇪🇸 LAMINE YAMAL DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA!



Levante 0-2 Barcelona.pic.twitter.com/IRpxWAj98N — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 13, 2026

Lamine Yamal apareció con el Barcelona por cuarto partido consecutivo y al 19′ de juego marcó el segundo tanto del compromiso tras una buena presión de Raphinha que recuperó la pelota, llegó a línea de fondo y cedió la esférica para el dorsal ‘10′ de los blaugranas que llegó solo al área para definir con el marco abierto.

El equipo de Hansi Flick se fue al descanso con la ventaja en el marcador y la parte complementaria inició con un penalti a favor de los culés tras una falta dentro del área sobre Lamine Yamal, fue el mismo Yamal quien se encargó de cambiar la pena máxima por gol para aumentar a tres tantos la ventaja del Barcelona sobre el Levante.

Los problemas para el Barcelona comenzaron a presentarse a 10 minutos de llegar al final del encuentro. Iván Romero marcó el primer tanto del Levante en el partido con el que se acercaron en el marcador, pero aún no ponían contra las cuerdas a los blaugranas.

🚨🇪🇸 LAMINE YAMAL MAKES IT THREE FOR BARCELONA!



Levante 0-3 Barcelona.pic.twitter.com/xISJiqElOd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 13, 2026

🚨🇪🇸 KARIM ADEYEMI MAKES IT FOUR FOR BARCELONA! WHAT A FANTASTIC GOAL! 🤯pic.twitter.com/PCpCBiz7Ui — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 13, 2026

Pero al minuto 88 de juego fue cuando el equipo de Hansi Flick comenzó a sentir presión por parte del Levante, ya que el conjunto local logró marcar otro gol en el compromiso y estuvo cerca de igualar el tablero ante los blaugranas.

Sin embargo, Karim Adeyemi con una jugada individual pasando el medio campo logró marcar el cuarto tanto para el Barcelona, con el que la afición culé respiró, ya que el Levante estuvo cerca de empatar el partido ante el Barcelona y evitar que sumaran su quinta victoria al hilo.

El conjunto líder de LaLiga de España volverá a la actividad el miércoles 16 de septiembre para enfrentarse ante el recién ascendido Racing Club, partido de la Jornada 6 del torneo local en España.

DCO