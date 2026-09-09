Con gran actuación de Raphinha el Barcelona golea al Feyenoord en la Champions League

Barcelona aprovechó a un Raphinha inspirado y una endeble defensa del Feyenoord para imponerse 5-1 en el debut de ambos equipos dentro de la fase de liga de la Champions League.

Raphinha comandó la goleada con un doblete al 3′ y 57′. Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus pusieron cartones definitivos al duelo y ayudaron a que el equipo español se llevara sus tres primeros puntos en el torneo continental. El partido se realizó en el Spotify Camp Nou.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! 🔴🔵



La faena de Raphinha 🇧🇷 que deja en ridículo a los defensas del Feyenoord. Recorta hacia dentro y pone el 1-0.#ChampionsEnFOX pic.twitter.com/wDf5Lk8qpA — FOX (@somos_FOX) September 9, 2026

Raphinha está convertido en uno de los mejores jugadores del mundo de la actualidad. El sudamericano gracias a sus dos tantos en Champions llegó a ocho goles en los primeros cinco duelos del Barcelona en todas las competencias.

En los primeros cuatro duelos de la Temporada 2026-2027 dentro de LaLiga, Raphinha ha marcado en duelos consecutivos para tener seis dianas en el campeonato local español, incluyendo un doblete ante al Elche y al Rayo Vallecano.

El dominio del Barca se demostró desde los primeros instantes del juego. El primer tanto fue de vestidor, a los tres minutos y fue una locura, pues Raphinha robó el balón, con un amague dejó tendidos en el césped a dos defensas del Feyenoord y definió con calma.

😮 ¡GOLAZOOOOOOOOOOO DE BARCELONA!



⚽️🔥 ADEYEMI acaba de hacer una obra de arte. Con potencia y colocación. Que locura de disparo inalcanzable para Ernst. #ChampionsEnFox 🔥 pic.twitter.com/72Z53hJDk3 — FOX (@somos_FOX) September 9, 2026

Al 71′ el carioca dejó el terreno de juego y en su lugar entró Fermín López. La afición culé se le entregó al brasileño, quien saltó al terreno de juego como capitán. Tras su salida, el gafete pasó a Lamine Yamal, quien con 19 años ya es uno de los referentes de la escuadra.

Yamal, al 77′, anotó el cuarto tanto del duelo. En un tiro libre en la frontal del área, el extremo pateó de pierna izquierda y se vio beneficiado por un grosero error en la zaga. La barrera que puso el portero rival no funcionó y se abrió para dejar que el esférico pasara por el centro.

El Feyenoord descontó con un centro a segundo poste que remató Sem Steijn ante una floja marca del defensor Jules Koundé, quien nunca se percató que el delantero neerlandés cerraba a su espalda y se vio superado.

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