NFL Semana 1: Dónde y a qué hora ver el kickoff y todos los juegos

Se terminó la espera y por fin inicia una nueva campaña de la NFL. La Semana 1 arranca con el kickoff entre New England Patrios y los Seattle Seahawks, que es una revancha inmediata del último Super Bowl, en donde los Halcones Marinos se llevaron el título.

La liga arrancará en miércoles, algo poco usual en la NLF, que este año visita siete países fuera de Estados Unidos y que uno de esos duelos se realiza en la primera semana. San Francisco 49ers y Los Angeles Rams realizan un largo viaje para enfrentarse en Melbourne, Australia.

The journey to the Lombardi starts today 👀 pic.twitter.com/AAUDQFDi3l — NFL (@NFL) September 9, 2026

¿Dónde ver los juegos de la Semana 1 de la NLF?

Miércoles 9 de septiembre

New England Patriots vs Seattle Seahawks-18:20 horas-Canal 5, ESPN, Disney +

Jueves 10 de septiembre

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams-18:35 horas-Netflix

Domingo 13 de septiembre

New York Jets vs Tennessee Titans-11:00 horas-DAZN, Game Pass

Chicago Bears vs Carolina Panthers-11:00 horas-DAZN, Game Pass

Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars-11:00 horas-DAZN, Game Pass

Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers-11:00 horas- Fox+, Fox One

New Orleans Saints vs Detroit Lions-11:00 horas-DAZN, Game Pass

It's about to be lit 😤 pic.twitter.com/s6K50HofuE — NFL (@NFL) September 9, 2026

Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals-11:00 horas-FOX, Fox One

Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts-11:00 horas-DAZN, Game Pass

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings-14:20 horas-Fox +, Fox One

Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders-14:20 horas-Fox, Fox One

Arizona Cardinals vs Los Angeles Chargers-14:20 horas-DAZN, Game Pass

Dallas Cowboys vs New York Giants-18:20 horas-ESPN, Disney +

Lunes 14 de septiembre

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs-18:15 horas-ESPN, Disney +

Seattle Seahawks estrenan dueños en la nueva campaña de la NLF

El viaje por carretera más largo en la historia de la NFL ha llevado a los 49ers de San Francisco y a los Rams de Los Ángeles a la capital deportiva de Australia para un partido inaugural de temporada ante más de 100.000 aficionados hambrientos de futbol americano, abarrotados en el estadio más grande del hemisferio sur.

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Melbourne... you're in for a treat 😏🏈 pic.twitter.com/aizHXrPlKe — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 9, 2026

Los rivales de la NFC Oeste disputan el primer partido de la NFL en Australia, y las formas marcadamente distintas en que realizaron este viaje épico han atraído casi tanta atención como las dos plantillas repletas de estrellas que se preparan para dar un espectáculo.

Los 49ers llevan más de una semana en Australia, ajustando sus relojes biológicos de la manera tradicional y ganándose a miles de aficionados australianos que valoran su compromiso con este momento histórico.

Ambos equipos coinciden en que este contraste en la preparación no es un referéndum sobre la mejor manera de afrontar un par de vuelos de 16 horas con un partido de futbol americano entre medio, aunque el resto del mundo podría verlo así después del pitido final.

En cambio, este partido es principalmente una dura prueba temprana tanto para los Rams, favoritos al Super Bowl, como para los 49ers, cargados de talento y que también pretenden ser aspirantes al título. Los cuerpos técnicos y los jugadores veteranos se conocen a fondo tras una década de competencia entre Shanahan y McVay, quienes buscan constantemente una ventaja.

Garrett estará acompañado por el esquinero estrella Trent McDuffie y el esquinero Jaylen Watson en sus debuts con la defensa renovada de Los Ángeles.

Pero Garrett no estará acompañado en el MCG por Aaron Donald, quien puso fin a su retiro de 2 años y medio a finales del mes pasado. Los Rams decidieron que Donald, de 35 años, se quedará en casa mientras incrementa deliberadamente su preparación para el regreso, y eso es un rayo de esperanza para Shanahan, quien estaba seguro de que su viejo amigo McVay llevaría a Donald a Australia.

Los 49ers esperan contar en su alineación con las estrellas veteranas Nick Bosa y George Kittle tras largas recuperaciones por lesiones, pero Shanahan no está seguro de cuánto jugarán.

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