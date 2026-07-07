Con 66 años de edad, Ernesto Laguardia tiene mucho qué contar y diversas experiencias que ha vivido a lo largo de su vida personal, incluyendo un matrimonio que fracasó.

Aunque sabemos que actualmente tiene una esposa y tres hijos, el famoso vivió un breve matrimonio antes de conocer y contraer nupcias con Patricia Rodríguez. Ahora te compartimos lo que se sabe respecto al matrimonio.

¿Quién fue la primera esposa de Ernesto Laguardia?

El primera esposa de Ernesto Laguardia fue la modelo Cynthia Yedid. La relación se mantuvo alejada de los reflectores y terminó tan solo dos años después del enlace matrimonial. Nunca hubo grandes detalles sobre esta etapa de su vida.

Según redes sociales, la pareja se casó el 13 de noviembre de 1993 en el ex-convento de Churubusco, con una misa oficiada por el párroco Luis Canché Novelo. Durante la misa, la música la interpretó la Orquesta Clásica de México, y Tania Libertad interpretó ‘El Ave María’.

Los novios se habían conocido en enero del mismo año en un gimnasio. Después de la misa, 300 invitados se trasladaron al salón Pavorreales de la Antigua Hacienda de Tlalpan. Entre los invitados estuvieron Mijares, Alexis Ayala, Jorge Muñiz, Chantal y Jacqueline Andere, Alex Salomón y Liliana Abud.

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