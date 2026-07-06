¿Quién es Lola Liberal, esposa del futbolista español Mikel Merino?

Esto se sabe de la esposa de Mikel Merino

Mikel Merino se ha convertido en uno de los nombres más destacados de la selección de España durante el Mundial 2026. El mediocampista ganó protagonismo tras marcar el gol del triunfo frente a Portugal en los minutos finales del encuentro, una actuación que reforzó su importancia dentro del conjunto español.

Además de su trayectoria deportiva con el Arsenal y la selección española, el futbolista mantiene una sólida relación con Lola Liberal, una modelo y creadora de contenido que ha permanecido a su lado durante los momentos más importantes de su carrera.

Aunque ambos suelen mantener un perfil discreto, su historia de amor ha llamado la atención en España durante los últimos años.

¿Quién es Lola Liberal?

Lola Liberal es una modelo y bloguera originaria de Navarra. Desde mediados de 2019 mantiene una relación con Mikel Merino, con quien ha construido una vida familiar lejos del protagonismo mediático que suele rodear al futbolista.

Aunque evita exponerse constantemente, Liberal comparte algunos momentos de su día a día a través de sus redes sociales, donde reúne a más de 15 mil seguidores. En su perfil suele publicar fotografías de viajes y escenas familiares, además de mensajes dedicados a su esposo.

La relación entre ambos fue consolidándose con el paso de los años hasta que, en 2024, decidieron contraer matrimonio en la parroquia de San Nicolás, en Pamplona. La ceremonia reunió a familiares, amigos y personas cercanas al entorno futbolístico del jugador.

Un año después, en mayo de 2026, la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo, Marco, un acontecimiento que marcó una nueva etapa para la familia mientras Merino se preparaba para disputar el Mundial con España.

Pese a la relevancia que ha adquirido el futbolista en el panorama internacional, ambos han optado por mantener su vida privada con bajo perfil. Sin embargo, en ocasiones Lola Liberal dedica publicaciones especiales a su esposo.

Mientras Mikel Merino continúa siendo una de las piezas clave de la selección española en el Mundial 2026, Lola Liberal permanece como uno de sus principales apoyos fuera del terreno de juego, acompañándolo en una etapa que combina éxito deportivo y crecimiento familiar.

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LMCT