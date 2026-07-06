¿Quién es Christopher Heyman, el novio de la tenista Elise Mertens? FOTOS

Después de un partido de casi dos horas, la tenista Elise Mertens pasó por primera vez a los cuartos de final de Wibledon con la victoria frente a su oponente checa con tres títulos individuales, Marie Bouzkova.

Actualmente la tenista Elise Mertens se encuentra en el número 25 del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés), mientras que Marie Bouzkova se encuentra en el puesto número 22.

Elise Mertens no lograba llegar a los cuartos de final desde el US Open del 2020, por lo que el triunfo contra la checa marca un nuevo punto en su carrera después de seis años, y se espera que pueda pasar a semifinales después de ocho años de no haber llegado a esa etapa.

Alguien que ha formado parte importante en la carrera profesional de Elise Mertens es Christopher Heyman, quien además de ser su entrenador también es su pareja sentimental.

Welcome to the Last 8 Club, Elise 👏



Mertens' brilliant run continues with a 6-4, 6-4 victory against Marie Bouzkova#Wimbledon pic.twitter.com/6UnJrnhwkE — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

¿Quién es Christopher Heyman?

Elise Mertens y Christopher Heyman mantienen una relación sentimental pública desde el 2023, por lo que en los últimos tres años se les ha visto bastante cerca incluso durante los partidos de la tenista.

Christopher Heyman nació el 8 de octubre de 1993 en Bélgica, y al igual que Mertens, es un amante del deporte, pues el extenista compitió en los circuitos ITF y ATP Challenger, y es reconocido por ser zurdo.

Pese a encontrarte en el número 258 del ranking individual en 2018, el extenista de 32 años de edad mantiene su vida privada lejos del ojo público, pues se ha limitado a mostrar únicamente su carrera profesional.

Luego de haber sufrido una lesión que lo alejó de jugar tenis, actualmente Christopher Heyman forma parte del equipo técnico de la tenista belga, pues asiste a Elise Mertens y la entrena.

De acuerdo con la información que se conoce, Elise Mertens y Christopher Heyman se cnocieron durante algunos encuentros nacionales y Europeos, así como durante los eventos de tenistas de Bélgica.

Pese a que su relación sentimental y laboral se confirmó en 2023, el ahora entrenador de Mertens confirmó que ellos mantenían un vínculo sentimental incluso antes de que comenzaran a trabajar juntos.

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