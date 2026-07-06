Fan de Inglaterra evita una tragedia en Xochimilco: rescata a una mexicana que se ahogaba (VIDEO)

Inglaterra venció a México en la cancha del Mundial, pero eso no significa que las aficiones sean enemigas, como lo demostró un aficionado europeo, quien salvó a una mexicana que cayó en uno de los canales de Xochimilco.

En redes sociales circula un video en donde una mujer con la playera del Tricolor cae por completo al agua y el primero en reaccionar es un sujeto con el jersey de Los Tres Leones, quien la tomó de los brazos para intentar subirla a la trajinera.

🚨 Ocurrió de nuevo en los canales de Xochimilco. 🚣‍♀️



La constante de muchas de estas “diversiones” parece ser el exceso de alcohol. 🍻 Una paseante cayó de una trajinera y solo algunos de sus amigos reaccionaron de inmediato para rescatarla, mientras los demás siguieron en lo… pic.twitter.com/QxkwXl7aVt — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 6, 2026

La persona de Inglaterra no pudo levantar a la mexicana él solo, pero la sujetó lo suficiente para recibir ayuda de otras personas que se encontraban en la embarcación. Al final entre dos hombres lograron salvarla.

La mujer terminó recostada en la trajinera, recuperando el aliento, mientras los demás siguieron en la fiesta. El atractivo de las trajineras de Xochimilco es ir con amigos y enfiestar mientras recorres los canales. No es la primera vez que una persona, por diversas razones, termina en el agua.

Los aficionados ingleses tomaron diversos puntos de la Ciudad de México antes y después del partido ante el Tricolor por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La convivencia entre las aficiones fue de lo mejor, pues incluso tras la derrota los mexicanos fueron amables y cordiales con los británicos, pues los aplaudieron y felicitaron por el pase a cuartos de final.

México, eliminado del Mundial 2026 ante Inglaterra

Inglaterra visitó el Estadio Azteca en uno de los partidos más llamativos de los octavos de final del Mundial 2026; a pesar de que la escuadra tricolor estuvo cerca de emparejar el marcador, las oportunidades de peligro no fueron suficientes y los Tres Leones se llevaron el boleto a los cuartos de final por marcador de 3-2.

La Selección Mexicana salió con un ritmo de juego parecido al del partido ante Ecuador, presionando en zona de ataque y buscando rematar a la cabaña de Jordan Pickford desde fuera del área. Así fue como llegó la primera oportunidad al 3′ de juego, cuando Raúl Jiménez estrelló su remate en la defensa rival.

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