Tras el Mundial 2026, Edson Álvarez tendría nuevo destino en Europa; lo busca un grande de Alemania

El futuro de Edson Álvarez vuelve a generar expectativas en Europa. Apenas unos días después de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el nombre del mediocampista mexicano comenzó a sonar nuevamente en el mercado de fichajes, luego de que un histórico de la Bundesliga mostrara interés en incorporarlo para la próxima temporada.

Aunque el capitán del Tricolor todavía tiene contrato vigente con el West Ham United, diversos reportes apuntan a que el FC Colonia ya explora la posibilidad de sumar al mexicano como uno de sus principales refuerzos para la campaña 2026-27.

Lo siguen de cerca

De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports Alemania, el FC Colonia mantiene en su lista de posibles fichajes a Edson Álvarez, quien estaría dispuesto a escuchar una oferta para ir al futbol alemán.

Sin embargo, la operación no luce sencilla. El mexicano mantiene vínculo contractual con el West Ham hasta junio de 2028, por lo que cualquier negociación dependerá del acuerdo entre ambos clubes y de las condiciones económicas que puedan alcanzarse durante el mercado de verano.

Para el conjunto alemán, la llegada del mexicano representaría incorporar experiencia internacional, liderazgo y un futbolista consolidado en la élite europea.

Una temporada marcada por las lesiones

El panorama de Edson Álvarez durante la última campaña con Fenerbahce no fue sencillo. Las lesiones limitaron considerablemente su actividad y le impidieron encontrar continuidad dentro de su equipo.

En total disputó 18 partidos, 14 de ellos como titular, registrando una asistencia y seis tarjetas amarillas. Su último encuentro oficial fue el pasado 2 de mayo, cuando apenas disputó un minuto frente al Basaksehir.

Pese a ello, el mediocampista recuperó protagonismo durante el Mundial 2026, donde participó en prácticamente todos los encuentros de México, reafirmando su importancia dentro del esquema de Javier Aguirre.

El mercado de verano podría definir su futuro

Con el Mundial 2026 ya concluido para México, el mercado europeo comienza a tomar fuerza y Edson Álvarez aparece como uno de los futbolistas mexicanos con mayores posibilidades de cambiar de club.

El interés del FC Colonia representa la primera gran posibilidad para el mexicano tras la Copa del Mundo, aunque por ahora las negociaciones se mantienen en una etapa inicial y su futuro dependerá de la postura del West Ham, propietario de su carta y responsable de decidir si permite su salida rumbo a la Bundesliga.

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