Futbol Internacional

Joseph Blatter reaparece y estalla contra la FIFA y Gianni Infantino por el caso Folarin Balogun

El expresidente del organismo criticó con dureza a Gianni Infantino tras la polémica decisión de habilitar al jugador estadounidense para los octavos de final del Mundial 2026

El suizo reapareció para defender la independencia de las decisiones disciplinarias en la FIFA.
El suizo reapareció para defender la independencia de las decisiones disciplinarias en la FIFA. Foto: AP
Por:
Iván Cuapio Escobar

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, reapareció públicamente para lanzar una fuerte crítica contra la administración de Gianni Infantino, luego de la polémica decisión que permitió al delantero estadounidense Folarin Balogun disputar los octavos de final del Mundial 2026, pese a haber sido expulsado en el partido anterior.

La controversia tomó mayor fuerza después de que The New York Times revelara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con Gianni Infantino para solicitar que se revisara la suspensión del atacante norteamericano, quien finalmente fue habilitado para enfrentar a Bélgica.

Blatter cuestiona la independencia de la FIFA

A través de sus redes sociales, Joseph Blatter fue contundente al rechazar cualquier tipo de influencia política en las decisiones disciplinarias del futbol.

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“Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes”, escribió el exdirigente suizo.

Blatter también lanzó una pregunta directa sobre el rumbo que está tomando el máximo organismo del futbol mundial.

"¿Quo vadis, FIFA? Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, la pregunta es inevitable. El futbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político".

El caso Balogun sigue generando polémica

La FIFA informó que la sanción contra Folarin Balogun fue suspendida aplicando el Artículo 27 del Código Disciplinario, el cual permite al Comité Disciplinario dejar sin efecto temporalmente una sanción previamente impuesta.

El delantero estadounidense había sido expulsado en los dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina tras una revisión del VAR por una dura entrada sobre Tarik Muharemovic, por lo que originalmente debía perderse el compromiso de octavos.

La decisión provocó fuertes críticas desde distintos sectores del futbol internacional. Incluso la UEFA calificó la medida como "inaudita, incomprensible e injustificable“, mientras continúan las dudas sobre la independencia de los procesos disciplinarios dentro del organismo que dirige Gianni Infantino.

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