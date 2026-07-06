Suiza vs. Colombia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Este partido será el que cierre la fase de octavos de final del Mundial 2026.

La Selección de Colombia afrontará uno de sus desafíos más importantes en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Suiza por un boleto a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha respondido a las expectativas durante el torneo y ahora buscará confirmar su condición de candidato frente a un rival europeo que también llega en gran momento.

El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones que han mostrado orden, intensidad y eficacia durante la competencia. Mientras Colombia mantiene el invicto, los suizos han demostrado ser un equipo capaz de competir ante cualquier adversario, por lo que se espera un duelo muy equilibrado en el BC Place de Vancouver.

Además del pase a la siguiente ronda, el vencedor obtendrá el derecho de enfrentarse al ganador del partido entre Argentina y Egipto, en una llave que promete emociones hasta el final.

¿Cómo llegan Suiza y Colombia?

Suiza avanzó a los octavos de final después de imponerse 2-0 a Argelia en los dieciseisavos. Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Murat Yakin empató con Qatar y consiguió victorias frente a Bosnia y Canadá, resultados que lo consolidaron como uno de los equipos europeos más regulares del campeonato.

Por su parte, Colombia selló su clasificación tras derrotar 1-0 a Ghana gracias a un gol de Jhon Arias. En la fase de grupos, los sudamericanos superaron a Uzbekistán (3-1), vencieron a Congo (1-0) y empataron sin goles frente a Portugal, manteniéndose invictos y mostrando una de las defensas más sólidas del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia?

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

Alineaciones probables

Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Manzambi; Ndoye, Embolo y Rubín Vargas.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Antecedentes entre Suiza y Colombia

Aunque será la primera ocasión que ambas selecciones se enfrenten en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, el historial registra cuatro partidos oficiales entre ambas.

El balance favorece a Colombia, que suma dos victorias, por un empate y un triunfo de Suiza. En esos enfrentamientos, la Tricolor ha marcado nueve goles, mientras que los europeos acumulan seis anotaciones.

Con ambos equipos viviendo un gran momento futbolístico, el choque en Vancouver promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

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