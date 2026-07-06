Cristiano Ronaldo confirma lo que todos temen y nunca lo volveremos a ver; “fue el último”

Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026, en el juego donde fue eliminado por España

El delantero portugués Cristiano Ronaldo confirmó que Norteamérica 2026 fue el último Mundial que disputó en su carrera. Sin embargo, sobre su retiro dijo que no quiere tomar una decisión en caliente.

“Fue mi último Mundial, sí. Pero para lo demás hay tiempo para pensar. Es tiempo para estar con mi familia y no decidir las cosas con la cabeza caliente”, dijo El Comandante en la zona mixta después de la eliminación.

"FUE MI ÚLTIMO MUNDIAL, SÍ. PARA EL RESTO TENGO TIEMPO PARA PENSAR"



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Portugal perdió ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La última oportunidad del jugador luso para conquistar en trofeo que le hace falta, pero por sexta vez se quedó en la orilla.

Tras se cuestionado cómo se encuentra dijo: “Triste por salir así del Mundial pero lo he dado todo, he dado lo mejor y salgo con la conciencia tranquila, así es la vida del futbolista, a veces se gana otras se pierde y hay que seguir”.

El futbolista de 41 años de edad comentó que no importa el resultado en la Copa del Mundo 2026, pues se levantará tranquilo y vivirá feliz con lo hizo en su carrera, en donde conquistó los únicos tres título oficiales a nivel mayor; una Eurocopa y dos Ligas de Naciones de la UEFA.

“Me levantaré con la conciencia tranquila. Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal nunca había ganado ningún título. Por eso, me voy con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí. Mañana será un nuevo día y la vida continúa”, dijo.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



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El legado de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo

En su legado en Mundiales, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en marcar goles en seis ediciones diferentes. Marcó doblete ante Uzbekistán en la ronda de grupos y eso fue suficiente para romper el empate con Lionel Messi, quien se quedó en cinco ediciones.

Por otro lado, El Comandante se quedó con 11 anotaciones en Mundiales, siendo el máximo goleador en la historia de Portugal en el torneo de la FIFA. Atrás dejó la marca de Eusébio, quien hizo nueve dianas con los lusos en la competición.

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