Mauricio Pochettino se vuelve loco tras el gol de Bélgica y patea todo lo que se encuentra (VIDEO)

El entrenador de la Selección de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, perdió la cabeza por unos segundos tras el segundo gol de Bélgica en la Copa del Mundo 2026, pues en su área técnica pateó lo primero que se encontró, en una clara muestra de frustración.

Pochettino le dio una patada a unas botellas de agua que estaban cerca de él, pero se calmó y se fue a sentar en banquillo. Su reacción se dio porque el cuadro europeo tardó dos minutos en empatarles el marcador.

Mauricio Pochettino I Am Dying🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FVxcsM7hHf — Archie Bell (@archiebell0) July 7, 2026

Bélgica arrancó ganando al 9′, pero al 31′ los estadounidenses igualaron con diana de Malik Tillman. Pero al 33′ Charles De Ketelaere consiguió su doblete y regresó la superioridad a los Diablos Rojos.

Estados Unidos buscará ganar partidos consecutivos de eliminación directa en la Copa del Mundo por primera vez y alcanzar los cuartos de final, algo que no ha conseguido desde 2002, cuando venció a México. Pero la prueba no es sencilla, el enfrentarse a una Bélgica que quiere sacar provecho de su generación dorada.

El entrenador Mauricio Pochettino intentará guiar a los estadounidenses, ubicados en el 17mo puesto del ranking antes del torneo, a una victoria ante Bélgica, en una revancha del partido de octavos de final de 2014 en Brasil, que los Diablos Rojos ganaron 2-1 en tiempo extra.

Estados Unidos venció a Bosnia-Herzegovina 2-0 con goles de Balogun y Malik Tillman para lograr apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Alcanzar los cuartos de final sería un gran salto para este grupo de jugadores que intenta impulsar un deporte que, en popularidad en Estados Unidos, está por detrás en comparación con su estatus supremo en el resto del mundo.

Bélgica se clasificó al Mundial de 2014 tras una ausencia de 12 años y llegó al torneo con una plantilla que incluía al arquero Thibaut Courtois, a De Bruyne y Eden Hazard en el mediocampo, y a Lukaku y Divock Origi en el ataque.

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