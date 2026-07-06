¿Quiénes son Alessia, Sabrina, Shania y Dhalia, las hijas de Gianni Infantino? FOTO

En los últimos días Gianni Infantino ha sido uno de los nombres más mencionados, pues además de ser el presidente de la FIFA, este se ha visto envuelto en algunas polémicas.

Además de ser señalado por viajar de un país a otro para estar presente durante varios de los partidos de este torneo de futbol, Gianni Infantino ha estado en medio del ojo del huracán por eventos fuera de lo deportivo.

La polémica más reciente de Infantino tiene relación con la expulsión de Folarin Balogun que no surtiró efecto, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que revisaran la amonestación.

Aug. 28, 2018: FIFA President Gianni Infantino shows President Trump yellow and red cards in the Oval Office. pic.twitter.com/LzbL9d2dW0 — CSPAN (@cspan) July 6, 2026

Luego de que se suspendiera la amonestación que recibió el delantero estadounidense, el legislador de Inglaterra, Noah Law, apuntó que pediría que se apliquen las mismas normas a Jarell Quansah, el jugador que obtuvo una tarjeta roja durante el partido contra México.

Así como Infantino ha sido señalado por los medios, recientemente una de sus hijas también llamó la atención, pues esta fue captada junto a su padre portando una playera de Marruecos el 4 de julio, cuando se enfrentó a Canadá.

Este breve momento despertó emoción para los seguidores de los Leones del Atlas, pues apuntaron que este gesto representaba el valor que Alessia le daba a sus raíces árabes y el apoyo al equipo que pasó a cuartos de final.

La fille du président de la FIFA, Gianni Infantino, en maillot de l’équipe nationale marocaine. Une image qui va faire mal à beaucoup. Voilà pourquoi le Maroc est en quarts de finale 😁. EL MAKHZAN 💪🏼🇲🇦 pic.twitter.com/Hwl5H2uMX4 — Marokkinho⚔️🇲🇦 (@Marokkinhom4) July 5, 2026

¿Quiénes son las hijas de Gianni Infantino?

Desde el 2001, Gianni Infantino está casado con la libanesa Leena Al Ashqar con quien tiene cuatro hijas: Alessia, Sabrina, Shania Serena y Dhalia Nora, quienes se mantienen fuera del ojo público.

La vida personal de Gianni Infantino permanece lejos de los reflectores, por lo que se tiene poco registro fotográfico de su familia junta, pues generalmente únicamente es visto en eventos públicos junto a su esposa.

Una de las fotografías más conocidas de la familia de Infantino es una que fue tomada durante la boda del heredero multimillonario Anant Ambani y Radhika Merchant, que se celebró en Mumbai en julio del 2024.

En este evento tradicional, Gianni Infantino fue captado bailando con varias celebridades al estilo Bollywood y llamó la atención de los internautas, pues es un momento peculiar y una faceta nunca antes vista del presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, su esposa y sus hijas ı Foto: Especial

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