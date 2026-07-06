Gianni Infantino sale a dar la cara por la FIFA y aclara lo que habló con Trump tras la expulsión de Folarin Balogun

El presidente de la FIFA Gianni Infantino afirmó que habló con Donald Trump sobre la suspensión por tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun, y le explicó al presidente de Estados Unidos que una decisión sobre el asunto la tomarían los órganos judiciales independientes de la FIFA.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido a su debido tiempo por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, indicó Infantino en un comunicado en X.

Balogun recibió autorización para jugar con Estados Unidos en el partido de octavos de final del Mundial contra Bélgica, después de que la FIFA levantó su suspensión de un partido. Bélgica impugnó la decisión.

TE RECOMENDAMOS: Mundial 2026 La UEFA explotá contra la FIFA por ceder ante la petición de Donald Trump y la roja contra Balogun

“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el futbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferente”, añadió.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Infantino reconoce que le explicó al presidente de Estados Unidos que él no puede tomar decisiones al respecto, ya que hay un proceso qué seguir para saber si la sanción fue bien ejecutada o no.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, añadió el comunicado.

Que le hayan quitado la sanción a Folarin Balogun es un escándalo increíble.



Es una roja inapelable en cualquier sitio y en cualquier época.



La FIFA cediendo a las presiones de Trump y Estados Unidos, qué vergüenza. https://t.co/OGPljL5r8j pic.twitter.com/e8XF3xQVVB — RoyNaldinho (@RoyAstur) July 5, 2026

¿Quién es Folarin Balogun?

Aunque hoy representa a Estados Unidos, la historia de Balogun es completamente internacional. Nació el 3 de julio de 2001 en Nueva York, hijo de padres nigerianos, pero cuando era apenas un niño su familia se mudó a Londres, Inglaterra, donde comenzó su formación futbolística.

Fue en la academia del Arsenal donde desarrolló la mayor parte de su crecimiento deportivo. Después de debutar con los Gunners, pasó por distintos préstamos que le permitieron ganar experiencia antes de consolidarse en el futbol europeo. Actualmente milita en el AS Mónaco, uno de los clubes protagonistas de la Ligue 1 de Francia.

Durante varios años, Balogun defendió aInglaterraen categorías juveniles, pese a que también era elegible para representar aNigeriayEstados Unidos. Finalmente, en2023tomó la decisión definitiva de vestir la camiseta del combinado estadounidense, movimiento que fue celebrado por la federación norteamericana como una incorporación de enorme valor.