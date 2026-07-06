Thibaut Courtois: ¿quién es el portero de la selección de Bélgica? | PERFIL

Foto: La Razón (con material de Reuters)

Conoce a Thibaut Courtois, portero de la Selección de Bélgica.

La Selección de Bélgica, aunque ha sufrido, ha sorprendido al mantenerse invicta durante el Mundial 2026, con triunfos y empates, pero ninguna derrota. Uno de los pilares detrás de este destacado avance es su portero: Tilbaut Courtois, guardameta del Real Madrid y hoy héroe de los “Diablos Rojos”.

En cuatro partidos del Mundial 2026, la selección de Bélgica solo ha recibido cuatro goles, lo que, además, le ha llevado a avanzar en el torneo con dos victorias (entre ellas un aplastante 5 - 1 contra Nueva Zelanda) y dos empates.

Thibaut Courtois, portero de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

¿La clave del éxito? No solo una estratégica dirección de Rudi García, sino una pieza que brilla por sí sola en el fútbol europeo: el portero Thibaut Courtois.

¿Quién es Thibaut Courtois, portero de Bélgica en el Mundial 2026?

Thibaut Nicolas Marc Courtois, originario de Bree, Bélgica, de 34 años de edad, es un destacado portero que juega en la élite del fútbol europeo, desde el 2018 para el Real Madrid.

Thibaut Courtois, portero de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

Con sus 1.99 metros de altura, Courtois destaca por su imponente alcance aéreo, reflejos felinos y una mentalidad implacable en momentos de alta presión.

Cuenta con 24 títulos oficiales en su carrera y ha jugado en los equipos:

K. R. C. Genk (Bélgica) : 2008 - 2011

Chelsea FC (Inglaterra) : 2011 - 2018

Atlético de Madrid (España) : 2011 - 2014 (cedido a préstamos por el Chelsea)

Real Madrid FC (España) : 2018 - actualidad

Selección de Bélgica: 2011 - actualidad

Thibaut Courtois, portero de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

En su temporada reciente con el Real Madrid, ha sumado cifras favorables, entre ellas:

Partidos jugados en LaLiga : 32 partidos (2,880 minutos)

Porterías en cero (Clean sheets) : 13 partidos imbatido

Goles concedidos: Solo 28 goles en contra

En tanto, dentro de la Selección de Bélgica, se ha convertido en el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, con 18 apariciones tras el duelo contra Senegal. Anteriormente, este récord pertenecía a Enzo Scifo, con 17 apariciones.

Thibaut Courtois, portero de la Selección de Bélgica. ı Foto: Reuters

Además, Thibaut Courtois ha acumulado un total de 24 campeonatos, entre los que destacan:

UEFA Champions League : 2 títulos (con el Real Madrid: 2021/22 y 2023/24)

LaLiga (España) : 4 títulos (1 con el Atlético de Madrid, 3 con el Real Madrid)

Premier League (Inglaterra) : 2 títulos (con el Chelsea)

Mundial de Clubes / Intercontinental : 3 títulos

UEFA Europa League: 1 título (con el Atlético de Madrid)

Bélgica en el Mundial 2026

Los “Diablos Rojos” han avanzado invictos en el Mundial 2026 e, incluso, desde las eliminatorias y los amistosos.

Partidos Amistosos

Estados Unidos 2 - 5 Bélgica

México 1 - 1 Bélgica

Croacia 0 - 2 Bélgica

Bélgica 5 - 0 Túnez

Selección de Bélgica, celebrando su triunfo frente a Senegal, en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Copa del Mundo (Fase de Grupos y Eliminatorias)

Bélgica 1 - 1 Egipto

Bélgica 0 - 0 Irán

Nueva Zelanda 1 - 5 Bélgica

Bélgica 3 - 2 Senegal (Tiempo extra / AET)

Estados Unidos vs. Bélgica (Octavos de Final): Por jugarse, 6 de julio de 2026

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