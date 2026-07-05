¿Quién es Folarin Balogun, el delantero de Estados Unidos que jugará contra Bélgica porque la FIFA le perdonó la roja?

Con tres goles en el Mundial 2026, Folarin Balogun buscará liderar a Estados Unidos rumbo a los cuartos de final.

La polémica decisión de la FIFA de suspender la sanción disciplinaria de Folarin Balogun convirtió al delantero de Estados Unidos en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026.

El atacante había sido expulsado en la ronda anterior frente a Bosnia y Herzegovina, por lo que automáticamente debía perderse el duelo de octavos de final ante Bélgica.

Sin embargo, el Comité Disciplinario decidió dejar sin efecto la suspensión, una medida que generó críticas y teorías entre aficionados sobre un supuesto trato preferencial hacia la selección estadounidense.

La decisión provocó un intenso debate entre aficionados y analistas. Mientras tanto, Balogun tendrá la oportunidad de seguir liderando el ataque estadounidense en uno de los partidos más importantes de su carrera.

De Nueva York a la élite europea

Aunque hoy representa a Estados Unidos, la historia de Balogun es completamente internacional. Nació el 3 de julio de 2001 en Nueva York, hijo de padres nigerianos, pero cuando era apenas un niño su familia se mudó a Londres, Inglaterra, donde comenzó su formación futbolística.

Fue en la academia del Arsenal donde desarrolló la mayor parte de su crecimiento deportivo. Después de debutar con los Gunners, pasó por distintos préstamos que le permitieron ganar experiencia antes de consolidarse en el futbol europeo. Actualmente milita en el AS Mónaco, uno de los clubes protagonistas de la Ligue 1 de Francia.

Cambió Inglaterra por Estados Unidos

Durante varios años, Balogun defendió a Inglaterra en categorías juveniles, pese a que también era elegible para representar a Nigeria y Estados Unidos. Finalmente, en 2023 tomó la decisión definitiva de vestir la camiseta del combinado estadounidense, movimiento que fue celebrado por la federación norteamericana como una incorporación de enorme valor.

Desde entonces se convirtió rápidamente en el delantero titular y en uno de los socios más importantes de Christian Pulisic, formando una dupla que ha impulsado el crecimiento futbolístico de Estados Unidos.

La decisión de la FIFA que encendió la polémica

La controversia surgió luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA anunciara la suspensión de la sanción automática derivada de su tarjeta roja frente a Bosnia y Herzegovina. En su resolución, el organismo determinó que el castigo quedaría suspendido por un año a prueba, permitiendo que Balogun pudiera disputar el compromiso de octavos de final frente a Bélgica.

Más allá de la controversia, Balogun se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del conjunto de las Barras y las Estrellas. Con tres goles en el torneo, el delantero ha sido pieza clave en el histórico recorrido de Estados Unidos hacia los octavos de final y ahora buscará mantener viva la ilusión de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Corea-Japón 2002.

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