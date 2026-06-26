Bélgica golea a Nueva Zelanda sin complicaciones para avanzar como primer lugar a dieciseisavos de final

Bélgica no tuvo piedad con Nueva Zelanda y golearon a su rival 5-1 para avanzar a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo G, un resultado un tanto sorpresivo, ya que los Diablos Rojos llevaban dos empates seguidos en la fase de grupos.

Las acciones en el partido iniciaron al minuto 10 cuando la pelota no quiso entrar tras un remate de Leandro Trossard, el jugador del Arsenal estrelló la esférica en la base del poste y uno de los defensas alcanzó a despejar de la gajos para evitar la caída de su marco.

Al minuto 19 se presentó una mano dentro del área por parte de un zaguero central neozelandés y el árbitro central marcó la pena máxima, sin embargo el VAR revisó la jugada porque el brazo se encontraba en posición natural y la pena máxima fue anulada.

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¡GOOOOOL DE BÉLGICA CON AYUDITA DE TIM PAYNE! 🤭



¡Trossard abrió el marcador!



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El mejor futbolista de Bélgica en este encuentro, Leandro Trossard, apareció al 28 para abrir el marcador. El futbolista aprovechó una serie de rebotes dentro del área tras una jugada a balón parado para puntear el balón y mandarlo al fondo de las redes.