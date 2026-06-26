“Estamos para llegar a la final”: Álex Baena ve a España en la pelea por el título

Autor del único gol del partido que España le ganó a Uruguay, Álex Baena mandó un fuerte mensaje a todos los detractores de La Roja, recordando que son los monarcas europeos y que pueden alcanzar la final de la Copa del Mundo 2026.

“No era el partido para lucirse con el juego (con balón), pero sí para competir cómo competimos, somos los campeones de Europa y estamos para llegar a la final”, dijo el futbolista en zona mixta.

▶ #Video | ⚽ “Somos campeones de Europa y estamos hechos para llegar hasta la final”💣💥



Álex Baena ve a España peleando por el título del Mundial



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Al ser cuestionado sobre las formas en la que consiguieron la victoria y si fue una actuación convincente, el futbolista del Atlético de Madrid reiteró de lo complicado que es enfrentar a un equipo como Uruguay.

“Dimos un partido muy bueno y como dije, no era el mejor partido para lucir el juego, ellos marcaban al hombre, fue un partido muy duro en donde no se pudo sacar a relucir el juego de combinación que tenemos”, agregó.

▶ #Video | ⚽ “No era el partido para sacar el juego combinativo”



Ante Uruguay, a la Selección de España le costó desplegar su mejor futbol



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La selección uruguaya propuso un juego físico, de mucho roce, pero más allá de eso sin poner en peligro la cabaña de España. En la cancha de Guadalajara la famosa Garra Charrúa quedó a deber.

“Es normal que en un partido de eliminación directa, dentro de la legalidad y el respeto lo han hecho muy bien. Nosotros queríamos ese partido y nos llevamos el primer puesto”, explicó el colchonero sobre el desarrollo del duelo.

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