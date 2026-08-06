Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 5 de agosto

Entrando al decimoprimer día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 , la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 270 medallas totales en el certamen y la primera ganada este jueves 6 de agosto fue gracias al canotaje.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja, pues ya llegaron a las 144 medallas de oro, por tan solo 69 de los cafeteros.

🚣🏻‍♀️🇲🇽 La jalisciense Ximena Aparicio gana la medalla de bronce 🥉 tras cronometrar 52.24 segundos, en la final de C1-200m, en la segunda jornada del canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026



👉 Es su 2da presea en la justa 🥉🥉#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/MU0ob43yt6 — CONADE (@conadeoficial) August 6, 2026

Vela da medalla de oro a México

México llegó a las 145 medallas de oro gracias a la dupla mexicana que venció en la prueba de dinghy para adjudicar la medalla de oro, con lo que la delegación azteca iguala la merca de preseas de primer lugar que consiguió en San Salvador 2023.

TE RECOMENDAMOS: Presumen 152 metales áureos México logra récord de medallas de oro en JCC

Oro y bronce para México en tiro deportivo

Los equipos mixtos mexicanos de tiro deportivo se llevaron la presea de oro y bronce en la final de rifle de aire 10. El dúo que se llevó el metal dorado estuvo conformado por Carlos Quezada y Eréndira Barba y los del metal de bronce fueron Edson Ramírez y Goretti Zumaya.

Oro en natación artística para México

La natación artística sigue cosechando preseas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y Diego Villalobos junto a Itzamary González consiguieron la medalla de oro en la prueba de dueto mixto técnico y es la quinta presea en esta disciplina.

Otro oro más para México en canotaje

Beatriz Briones y Mauricio Figueroa fueron la pareja que estuvo en lo más alto del podio tras la final de la prueba K2-500 metros mixto al cruzar la meta en un tiempo de 1:47.09 minutos, lo que les dio la victoria para sumar otro metal dorado a la cuenta.

El canotaje continúa cosechando medallas para México

Los mexicanos Ximena Aparicio y Guillermo Quirino hicieron pareja para participar en la prueba de C2-500 metros, en la que con un tiempo de 2:02.02 minutos consiguieron la presea de plata, el segundo metal para estos dos deportistas en el día.

Natación Artística suma otro oro para México

Marla Arellano y Joana Jiménez hicieron dupla en la prueba de dueto técnico femenil en natación artística y con un puntaje de 274.7550 unidades se colgaron la presea de oro y es la cuarta medalla para México en esta disciplina.

México arranca la actividad con una medalla de bronce en canotaje

Ximena Aparicio se subió al podio tras ganar la medalla de bronce en la final de la prueba C1-200 metros y le dio la primera presea del día a la delegación mexicana. En la misma disciplina Guillermo Quirino se llevó la medalla de plata en la final de C1-1000 metros y Beatriz Briones sumó otro oro para México tras terminar en el primer puesto de la prueba K1-500 metros.

DCO