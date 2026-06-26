Uruguay vs España: Así fue la jugada en donde Manuel Ugarte se lesionó; ¿Pedri tuvo la culpa?

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte sufrió una terrible lesión en la rodilla que lo obligó a salir del partido ante España en la Copa del Mundo 2026. El charrúa estaba tan lastimado, que tuvo que ser llevado en camilla.

La lesión de Ugarte se dio en una jugada del primer tiempo en medio campo. Pedri, futbolista de España, llevaba el balón y realizó una gambeta para salir de la marca de dos rivales. Ugarte llegó para intentar robar el esférico, pero al momento de pisar en el campo su pie se atoró con el césped y ahí se lesionó.

La baja del jugador del Manchester United fue un duro golpe para la Celeste, pero además llegó en un mal momento, pues fue en la misma jugada en la que España se adelantó en el marcador. El gol fue de Alex Baena, pero con ayuda de un terrible error de Fernando Muslera.

MANUEL UGARTE ACL INJURY!!💔



United won't be able to sell him this summer pic.twitter.com/fjrusxmoz0 https://t.co/sqfr3xt3ij — TopCee (@UtdTopCee) June 27, 2026

Manuel Ugarte es uno de los mediocampistas defensivos más importantes de la nueva generación del futbol uruguayo, tanto que con 25 años de edad fue titular en todo el proceso de eliminatorias sudamericanas y en los tres juegos de la Celeste en la Copa del Mundo 2026.

Nacido el 11 de abril de 2001 en Montevideo, Ugarte debutó profesionalmente con apenas 15 años en el club Centro Atlético Fénix, antes de dar el salto al futbol europeo, donde pasó por Famalicão y Sporting de Lisboa.

Su crecimiento lo llevó a firmar con el Paris Saint-Germain por cinco temporadas, pero solamente jugó en 2023 con el equipo francés. Un año después, fue fichado por el Manchester United de la Premier Legaue.

Internacional con la selección de Uruguay desde 2021, Ugarte se ha convertido en una pieza clave del mediocampo celeste gracias a su agresividad para cortar el juego rival, su disciplina táctica y su capacidad para equilibrar al equipo.

Aunque su principal virtud está en la recuperación del balón, también destaca por su salida limpia desde el fondo y por su sacrificio defensivo, características que lo han convertido en uno de los futbolistas de mayor proyección de su país.

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