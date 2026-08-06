De entrenar en las calles de Jalisco a la final en Santo Domingo 2026: La boxeadora Lorien Alonso peleará el oro a sus 18 años

La boxeadora mexicana Lorien Alonso aseguró su boleto a la gran final en la categoría de los 75 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con apenas 18 años y en su debut en la justa regional, la originaria de Jalisco disputará la medalla de oro luego de superar con garra y determinación dos intensos combates en el ring dominicano.

Alonso inició su participación de forma contundente al registrar una victoria perfecta de 5-0 ante la representante de Barbados. Sin embargo, el verdadero reto físico y mental llegó en la semifinal, donde se midió ante la cubana Yoana Rodríguez en un pleito que terminó a su favor por decisión de 4-1.

Tras la victoria contra la isleña, la boxeadora jalisciense se sinceró sobre las dificultades que superó en una jornada de alta tensión: “Estoy muy agradecida con Dios, me dio mucha sabiduría arriba del ring. Yo sé que el primer round lo perdí; cuando me lo dijeron fue como ‘no manches, no es mi día’. Me pasaron demasiadas cosas en el día, estuve muy estresada, pero aun así salí a dar lo mejor de mí”.

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#Boxeo | De entrenar en la calle a la final en Santo Domingo 2026: Lorien Alonso peleará el oro a sus 18 años.



La jalisciense Lorien Alonso ya está en la gran final de los 75 kg en Santo Domingo 2026. Su historia es pura resiliencia: empezó en el boxeo para mejorar su salud… pic.twitter.com/XLAElYWNlJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 6, 2026

De las calles de Jalisco a la élite regional

La historia de Lorien Alonso es un reflejo de resiliencia pura. Lo que comenzó como un pasatiempo para mejorar su salud física y emocional terminó convirtiéndose en una carrera de alto rendimiento, la cual combina con sus estudios de fisioterapia y su trabajo en el tianguis, en una tienda de abarrotes.

“Tengo 18 años, son mis primeros Centroamericanos. Empecé en el boxeo por cosas más personales: bajar de peso, mejorar mi salud emocional. Entonces empecé a competir en torneos de barrio, empecé en la calle. Yo empecé entrenando en la calle, poco a poco fui escalando. Nunca me hubiera imaginado estar en unos Centroamericanos; yo hace unos años ni sabía qué eran”, confesó emocionada.

🥇🇲🇽 ¡La cima sigue siendo de México!



Nuestros atletas continúan dejando huella en #SantoDomingo2026 con actuaciones que mantienen al país en lo más alto del medallero. 🔥#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/Hpuy4U1EdO — CONADE (@conadeoficial) August 6, 2026

Desventaja de fogueo nacional y la mira en la final

Con una estatura de 1.74 metros, Alonso reconoce que “a nivel México no hay tanto fogueo para mí, y llegas a un nivel internacional donde ves que hay muchos países que pueden tener más tiradas. Me siento muy emocionada y contenta”.

Respecto a la final por el oro, la mexicana anticipa una guerra sobre el cuadrilátero: “Sé que no va a estar fácil, porque yo trabajé para refrendar el oro en el clasificatorio y ellas entrenaron para quitármelo. Va a ser una pelea llena de emociones que voy a disfrutar al máximo”.

Un mensaje para quienes no creyeron

El camino hacia Santo Domingo 2026 estuvo lleno de obstáculos para Alonso, quien aprovechó el triunfo para enviar un contundente mensaje de superación y agradecer el reencuentro con sus padres.

“Batallé demasiado para estar aquí, tuve demasiados obstáculos... Ya pasé a una final en un torneo al cual probablemente yo no iba a venir. Me siento muy contenta y muy orgullosa para que toda esa gente que no creía y no confiaba en mí, vea que están muy equivocados.”

Lorien Alonso buscará colgarse la medalla de oro y consolidar un torneo de ensueño que la posiciona como una de las grandes realidades del boxeo amateur femenil en México.