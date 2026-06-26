España derrota por la mínima a Uruguay en el último partido del Estadio Guadalajara en el Mundial 2026

El mejor partido de la Fase de grupos en México, lo tuvo Guadalajara. El España vs Uruguay prometía para ser el partido que se llevara todos los reflectores por la calidad de jugadores en su plantilla y por cómo llegaban ambas selecciones al encuentro, pues tenían la obligación de llevarse los tres puntos.

La Furia Roja necesitaba ganar para ser líderes de grupo; por su parte, lo charrúas necesitaban el triunfo para califica a la siguiente ronda, pero uo de sus más grandes problemas era la relación del entrenador Marcelo Bielsa, con algunos de sus dirigidos.

Las emociones se hicieron esperar por un gran rato, pocas llegadas y mucho contacto que detuvo el juego en diversas ocasiones. La primera llegó al minuto 2, tras un error de la defensiva uruguaya, pero Lamine Yamal no logró concluir la jugada.

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😱 ¡Uruguay está quedando ELIMINADO! ❌🇺🇾 ¡GOL DE ESPAÑA! 🇪🇸🔥 ¡Otro error más de Muslera! 😳



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Para el minuto 6, los de Sudamerica también tocaron la puerta de los europeos, pero con poca fortuna, pues tras el error de Unai Simón la pelota casi se introduce en su portería. Cubarsi salvó su cabaña despejando la redonda.

Tuvieron que pasar 30 minutos para que las emociones regresaran al Estadio Guadalajara y fue gracias a un disparo de Bentancur de Uruguay que pasó por un costado de la portería española. Sin más el arquero solamente voló para la foto.

Al 42’ un error terrorífico de Fernando Muslera le ayudó a Alex Baena para abrir el marcado a favor de La Roja. Una disparo que lucía muy fácil para el arquero, terminó por hacerle un brinquito y al final se metió en su puerta, por lo que antes del descanso ya tenía a los españoles ganando por la mínima.

OTRO ERROR DE MUSLERA.

España se pone 1-0 y Uruguay queda MUY COMPLICADO pic.twitter.com/sJHIJKCxaM — POTRERO • Resultados en vivo (@potrero_app) June 27, 2026

Después del gol, Uruguay apretó, pero no le alcanzó para el cierre de la primera mitad. Se tuvieron que ir así a los vestidores, pero la afición no quedó nada contenta y abucheó a los futbolistas durante su salida.

Para la segunda mitad se esperaba que ambos conjuntos salieran más intensos al ataque, ya que el ambiente, la plaza y el partido lo requería, pero no fue así y se llenaron de patadas por todos lados, algo que convirtió al encuentro en un duelo tenso y muy pausado.

Ni Lamine Yamal, ni Pedri, ni ningún futbolista español pudo hacerle daño a Fernando Muslera mientras que por el lado de Uruguay el único que intentó fue Maxi Araújo, pero tampoco tuvo mucha fortuna.

DANI OLMO SE EQUIVOCA 😨



¡La que dejó ir! ¡Se equivoca y la vuelaaa!



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Cuando se esperaba que Federico Valverde viviera un Mundial distinto y con muchos reflectores de su lado, el mediocampista del Real Madrid desapareció y no le pudo ayudar a su selección ni a sus compañeros.

Lo más destacado de la segunda mitad fue el abucheo de la afición cuando se dio la pausa de hidratación, el grito de “México, México” y el cambio de Lamine Yamal antes del minuto 80 para que entrar Nico Williams.

El atacante del Barcelona lucía muy cansado y sin piernas, por lo que solicito el cambio y ya con el boleto a la segunda ronda en la bolsa, pues Luis de la Fuente decidió no exigirle más.

España se clasifica como primer lugar del Grupo H y Cabo Verde con su empate a cero con Arabia Saudita avanza como segundo puesto de la competencia para vivir la fase de eliminación directa por primera vez en su historia.