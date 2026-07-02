Bélgica elimina a Senegal al minuto 126

Bélgica respondió con goles en el momento justo para poder avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar a Senegal al minuto 126, y ahora se verá las caras ante Estados Unidos.

Los Diablos Rojos borraron una desventaja de dos goles en los minutos finales del tiempo regular y luego anotaron un penalti en los segundos finales de la prórroga para vencer 3-2 a Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial.

El dato: Los mejores desempeños de Bélgica fueron en México 1986 y Rusia 2018, justas en las que alcanzó las semifinales, pero no trascendió.

Youri Tielemans empató el marcador al minuto 89 y luego convirtió desde el punto de los 11 pasos en el quinto minuto del tiempo añadido de la prórroga, que se convirtió en la anotación más tardía en la historia de los Mundiales.

Recibió una falta cuando quedaban apenas unos segundos y mientras la tanda de penaltis se asomaba por el horizonte, el árbitro marcó el penalti después de una revisión en el VAR.

“No quiero interpretar la decisión. Todos tenemos distintas interpretaciones cuando se trata de marcar un penalti. Prefiero no comentar, no interpretar la decisión del árbitro”, dijo el técnico de Senegal, Pape Thiaw.

Bélgica se convirtió en el segundo equipo en los últimos 11 Mundiales que remontó una desventaja de dos anotaciones para ganar un duelo en la fase de eliminación directa. También fue el protagonista en el otro encuentro con dicha cifra, una victoria 3-2 sobre Japón en los octavos de final de Rusia 2018.

Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de la selección belga, ingresó como suplente y le dio un respiro a su equipo con su anotación a los 86 minutos, dejando la mesa puesta para que Tielemans llevara el partido al tiempo extra.

“Es una derrota cruel, porque jugamos bien. Teníamos la ventaja. Íbamos ganando 2-0. Pero un partido de futbol no dura 85 minutos. Bélgica remontó, y no pudimos lidiar con eso... Debemos felicitar a Bélgica porque avanza”, declaró Thiaw.

Bélgica regresa a octavos de final por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales. El equipo alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014 y las semifinales en Rusia 2018, pero quedó eliminado en fase de grupos hace cuatro años en Qatar. Los belgas se enfrentarán el lunes ante Estados Unidos.

Sarr anotó su cuarto gol del Mundial, y uno de los más hermosos del torneo, para darle a Senegal una ventaja de 2-0 al 51’. Controló perfectamente con el pecho un servicio largo de Moussa Niakhaté y luego sacó un potente disparo para vencer al portero Thibaut Courtois.

Senegal, que no contó con el portero Édouard Mendy por una lesión de rodilla, se fue al frente con el gol de Diarra al 25’.

Courtois, quien está en su cuarto Mundial, realizó tres atajadas claves para evitar que aumentara la ventaja.

Es la segunda vez que Senegal recibe un penalti en contra en los minutos finales en un partido importante en lo que va del año, pero en esta ocación no pudo tener la misma actitud.

En la final de la Copa Africana de Naciones, el 18 de enero, los jugadores de Senegal abandonaron el campo en el tiempo añadido después de que el árbitro invalidó un gol en los últimos segundos, antes de que se marcara un penal a favor de Marruecos. Hubo conatos de bronca entre varios jugadores hasta que Thiaw retiró del terreno a muchos de sus jugadores.

Regresaron unos 10 minutos después y se reanudó el encuentro. El astro marroquí Brahim Díaz falló su disparo desde el punto penal, que fue atajado por Mendy. El mediocampista senegalés Pape Gueye anotó el único gol en la prórroga, pero el organismo rector del futbol africano les retiró la derrota en marzo y se le otorgó a Marruecos un triunfo por default de 3-0.

El defensor senegalés Pathé Ciss cayó al césped y se quejó de una lesión directamente encima del punto de penalti, en una aparente protesta mientras sus compañeros discutían con el árbitro. También se quejaba por un golpe en el pecho que había recibido. Ciss se movió hasta que fue momento de que Tielemans ejecutara su disparo y para su mala suerte sí lo acertó.