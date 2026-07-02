Suiza y Argelia inician su rivalidad en la justa veraniega

Riyad Mahrez durante un encuentro del certamen y Granit Xhaka, capitán de su selección

HAY MUCHOS casos en la historia en que dos Selecciones iniciaron su rivalidad en una Copa del Mundo, como el España contra Austria. Este año es el turno de Suiza y Argelia, que nunca se han enfrentado ni en un encuentro amistoso, y el Mundial 2026 los reúne en la cancha del Estadio Vancouver para un compromiso inédito.

Ambas escuadras sólo se conocen en videos, pero no dentro del campo de juego, así que podríamos ver un cotejo lleno de emociones por la poca información que tiene una Selección de otra. Suiza llega como el decimonoveno mejor equipo del ranking FIFA, mientras que Argelia está en la vigésimo octava posición.

La Nati arranca su participación en la fase de eliminación directa del torneo sin una derrota y sólo tres goles en contra en la fase de grupos, uno por partido. Iniciaron derrotando a Canadá, una de las anfitrionas, y a Bosnia y Herzegovina; sacaron un punto en su partido ante Qatar, el cual fue su debut en la Copa del Mundo, y terminaron con siete puntos la fase de grupos.

El conjunto africano sólo perdió un encuentro de la primera ronda y fue ante la Argentina de Lionel Messi por marcador de 3-0; después venció a Jordania 2-1 y, para cerrar la fase inicial, igualó 2-2 con Austria para avanzar como uno de los mejores terceros lugares con cuatro unidades.

Argelia tendrá que tener cuidado con jugadores como Breel Embolo, Granit Xhaka, Denis Zakaria y Manuel Akanji, que pueden cambiar el rumbo del encuentro con alguna jugada individual en busca de hacerle daño al arco rival y complicarles el panorama.

El que logre llevarse el boleto para los octavos de final se medirá al ganador de la eliminatoria entre la Selección de Ghana o Colombia.