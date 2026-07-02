Portugal y Croacia protagonizan su primer choque en un Mundial

La primera ocasión siempre es especial y esta vez no será la excepción, ya que dos estrellas del futbol mundial se enfrentan en un partido de eliminación directa en su última participación en una Copa del Mundo. Portugal contra Croacia, Cristiano Ronaldo vs. Luka Modrić, es uno de los enfrentamientos que los dieciseisavos de final del torneo internacional nos va a regalar, y la cancha del Estadio Toronto será testigo de este choque.

Aunque ambas escuadras son parte de la UEFA y se han visto las caras en torneos como la Eurocopa o la Nations League, en la historia de las Copas del Mundo nunca se habían emparejado, ya sea en fase de grupos o ronda de eliminación. El primer registro que se tiene de esta rivalidad ocurrió en junio de 1996, cuando la Selección de los Escudos derrotó a los croatas por marcador de 3-0 en el Grupo D de la Eurocopa. La última ocasión fue en noviembre del 2024, cuando igualaron el tablero 1-1 en la segunda vuelta de la fase de grupos de la Nations League, ocasión en la que Portugal avanzó como primer puesto con 14 puntos y Croacia fue segundo con ocho unidades, tras seis jornadas.

El Dato: Roberto Martínez y Zlatko Dalic se han enfrentado cinco veces y el técnico español suma dos victorias y dos empates sobre el estratega croata.

La escuadra que dirige Roberto Martínez llega a este compromiso con dos empates y una victoria en la fase de grupos; un panorama que no tenía presupuestado el conjunto luso, ya que una de las igualdades en el marcador fue ante República Democrática del Congo.

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Croacia tuvo un resultado distinto en la primera ronda, venciendo a Panamá y Ghana en la segunda y tercera fecha de la fase de grupos, respectivamente, y cayendo a manos de Inglaterra en su debut por marcador de 4-2. Ambas Selecciones avanzaron como segundo lugar de su sector y el cuadro de eliminatorias las enfrenta en la ronda de 32 equipos.

Será un encuentro especial para dos jugadores que seguramente saldrán como titulares esta tarde, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić; los dos exjugadores del Real Madrid se reencuentran en un escenario mundial para disputar un boleto a los octavos de final de la competencia. El croata quiere regresar a su Selección a una final, mientras que el portugués busca cerrar una carrera brillante al más alto nivel levantando el título más codiciado del orbe. Para ambos jugadores la edad es sólo un número, ya que siguen siendo líderes de la escuadra de su país con 40 años y figurando como titulares en el plano internacional.

Desde su primer enfrentamiento a la fecha, Croacia y Portugal se han enfrentado en 10 ocasiones, sin contar la de este Mundial 2026. El balance es favorable para los lusos, con siete victorias a su favor, dos empates y únicamente una derrota. El primer encuentro que Los de Fuego lograron ganar a costa de los lusos fue en junio del 2024, cuando se midieron en un amistoso y tras los 90 minutos, el marcador terminó 2-1.

El partido más importante de esta rivalidad hasta la fecha, fuera del que se juega en los dieciseisavos de final del certamen en curso, ocurrió en junio del 2016, cuando se enfrentaron en los octavos de final de la Eurocopa y Portugal avanzó a la siguiente ronda gracias a un gol de Ricardo Quaresma en el minuto 117’ de la prórroga. Más tarde, en el torneo, la Selección de los Escudos terminó siendo campeona, venciendo a Francia en el partido por el título con solitaria anotación de Éder al 119’ de juego.

Croacia no es un desconocido en la ronda de eliminación directa del Mundial, ya que en su primera participación, Francia 1998, logró llegar hasta las semifinales del certamen; sin embargo, cayó a manos de Francia, pero afortunadamente se llevó el tercer puesto de la competencia. Este logro lo replicó en 2022, cuando arribó a la misma instancia y de nueva cuenta se subió al tercer escalón del podio en el certamen.

Este hito quedó en el pasado cuando, en Rusia 2018, lograron jugar la final de la Copa del Mundo ante Les Bleus. La generación de Francia comandada por Didier Deschamps pasó por encima de Los Ardientes por tablero de 4-2, dejándolos a las puertas de ser campeones del orbe.

Portugal también sabe lo que es jugar una semifinal; fue en Alemania 2006, cuando debutó Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo, cuando la Selección de los Escudos disputó la antesala de la final ante Francia y perdió 1-0 con gol de Zinedine Zidane. En el encuentro por el tercer puesto, Alemania terminó llevándose la presea de bronce por marcador de 3-1 sobre los lusos.

El encuentro comienza en punto de las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, y el silbante noruego Espen Eskas será el encargado de impartir justicia. El juez central vivirá su segundo compromiso de este torneo después de estar en el Uruguay vs. Cabo Verde, que terminó 2-2 en el Estadio Miami.