España va por la revancha ante Austria, tras 48 años

LA ROJA lleva 16 años sin poder ganar un partido de eliminatoria directa en un Mundial y, tras más de cuatro décadas, se vuelve a encontrar en el torneo del orbe con Austria, escuadra que tardó más de 28 años en regresar a una Copa del Mundo y no será un rival sencillo para el equipo de Luis de la Fuente, que busca romper con la sequía de victorias en fase de nocaut para ir por el cetro.

La rivalidad entre españoles y austriacos tiene pocos antecedentes; el primero ocurrió en la edición de Argentina 1978, cuando Das Team (El Equipo) dio la sorpresa venciendo a La Furia Roja por marcador de 2-1 con goles de Walter Schachner y Hans Johann Krankl.

Tras aquel resultado, España comenzó a tomar la ventaja en el historial; en 1999 se enfrentaron en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA y en ambos compromisos la Selección consiguió la victoria por tablero de 9-0 y 3-1. El último antecedente ocurrió en noviembre del 2009 en un partido amistoso que ganaron los españoles 5-1.

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Luis de la Fuente aseguró que Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y de España, ya está listo para disputar partidos de 90 minutos si así lo requiere.

El ariete de 18 años tiene apenas un gol y ha disputado únicamente 141 minutos a lo largo de los tres partidos de España durante la fase de grupos del torneo, convirtiéndose posiblemente en la única superestrella global que no ha brillado en esta edición del certamen.

“Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija. Hemos sido muy prudentes con las recuperaciones de cada futbolista, aunque los minutos también los marca la exigencia de cada partido. Está muy bien y con muchas ganas de jugar”.

El entrenador ha llevado a España a títulos de la Nations League en 2023 y la Euro 2024. Sólo ha perdido dos de 45 partidos con La Roja, pero ganar un compromiso de eliminatorias de un Mundial aún sigue pendiente. Desde que fueron campeones en Sudáfrica 2010, no han podido superar la primera ronda, la cual antes era octavos y esta edición se convirtió en dieciseisavos de final.

España aún no ha recibido gol en tres partidos y es una de las candidatas para levantar el título. Sin embargo, Austria busca arruinar la fiesta de La Roja, con jugadores como Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Alexander Prass, Konrad Laimer o David Alaba,